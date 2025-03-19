https://ria.ru/20250319/serbiya-2005980045.html

"Нефтяная индустрия Сербии" подала запрос на исключение из санкций США

"Нефтяная индустрия Сербии" подала запрос на исключение из санкций США - РИА Новости, 19.03.2025

"Нефтяная индустрия Сербии" подала запрос на исключение из санкций США

"Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, большинство акций принадлежат "Газпром нефть" и "Газпром") подала минфину США запрос на снятие со списка специально... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:43:00+03:00

2025-03-19T14:43:00+03:00

2025-03-19T14:43:00+03:00

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, большинство акций принадлежат "Газпром нефть" и "Газпром") подала минфину США запрос на снятие со списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщила компания. "Компания NIS подала министерству финансов США запрос на снятие со списка SDN (Specially Designated Nationals). Так как процесс снятия с этого списка длительный, подан и новый запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля сроком до 28 марта этого года… Указанные действия должны обеспечить беспрепятственную оперативную деятельность NIS до момента снятия со списка SDN", - говорится в сообщении на официальном сайте компании. В декабре 2024 года "Нефтяная индустрия Сербии" выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно: АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. В нем отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании, и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и партнеров". Американский минфин сообщил 10 января, что США ввели санкции против российско-сербской компании. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии", при этом президент Сербии Александр Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций Соединенных Штатов, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры: Сербия (29,87%), а также российские "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%). В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании Западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, при этом "Газпром" получил 6,15%.

https://ria.ru/20250319/serbiya-2005736866.html

https://ria.ru/20250318/putin-2005734078.html

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сша, сербия, белград (город), александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, в мире