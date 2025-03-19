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"Результаты шокировали". Раскрыт секрет самой необычной египетской мумии - РИА Новости, 19.03.2025
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08:00 19.03.2025 (обновлено: 13:38 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/sekret-2005742823.html
"Результаты шокировали". Раскрыт секрет самой необычной египетской мумии
"Результаты шокировали". Раскрыт секрет самой необычной египетской мумии - РИА Новости, 19.03.2025
"Результаты шокировали". Раскрыт секрет самой необычной египетской мумии
Загадка мумии "Таинственной леди" долгие годы не давала археологам покоя. Неясно было, чем болела эта древняя египтянка, была ли беременна. Да и вообще женщина... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:00:00+03:00
2025-03-19T13:38:00+03:00
религия
луксор
варшава
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Загадка мумии "Таинственной леди" долгие годы не давала археологам покоя. Неясно было, чем болела эта древняя египтянка, была ли беременна. Да и вообще женщина ли это. Но теперь ученые расставили все точки над "и".Гендерная неопределенностьГруппа польских специалистов во главе с археологом Камилой Браулинской взялась за непростое дело — пролить свет на любопытный артефакт, хранящийся в Варшавском университете. Речь о мумии "Таинственной леди".Действительно, за прошедшие десятилетия с ней каких только аномалий ни происходило.Это захоронение обнаружили два века назад. Где — точно неизвестно: то ли в Фивах (территория современного Луксора), то ли в знаменитой пирамиде Хеопса. В 1826-м мумию передали на хранение в университет Варшавы.И вот первая странность: более столетия ею не интересовался ни один ученый. Кроме короткой записи в каталоге — ничего.К слову, в архивной карточке никакая "леди" не упоминается. Считалось, что это мумия мужчины, жившего в I веке до нашей эры. Возможно, некоего высокопоставленного жреца по имени Хор-Джехути. Так, по крайней мере, было написано на саркофаге.Проверить это решились только в 2015-м. И не зря. На КТ-снимках не обнаружили ничего, что напоминало бы мужские половые органы. Зато отчетливо разглядели густые длинные волосы и — молочные железы.Однако по-настоящему удивило специалистов другое…Что-то пошло не по плануДля более детального анализа просканировали брюшную полость этой женщины, скончавшейся в возрасте от 20 до 30 лет."Когда мы увидели маленькую ножку, а затем маленькую ручку, мы были действительно шокированы", — вспоминала в беседе с журналистами руководитель исследовательской группы антрополог Маржена Озарек-Шилке.Для научного мира это была сенсация — первая в истории прекрасно сохранившаяся мумия беременной женщины. Ученые пришли к выводу, что древняя египтянка была на седьмом месяце.При подготовки к 3D-печати тела кто-то из команды обратил внимание, что на лицевых костях есть серьезные дефекты. По мнению Озарек-Шилке — куда серьезнее тех, что возникают в процессе мумификации, когда через нос удаляют головной мозг.Участвовавший в изучении мумии врач-онколог Рафал Стец высказал предположение: костные изменения могла вызвать агрессивная форма рака. Других патологий у "леди" не выявили.Однако эту версию поддержали не все. В частности, профессор радиологии Каирского университета Сахар Селим указала, что польские ученые не дали ни одного анатомического свидетельства того, что в утробе женщины находился плод.На ее вопрос "Каким образом кости младенца исчезли, а мягкие ткани сохранились?" поляки ответили: из-за действия различных кислот."В матке матери в условиях полного отсутствия кислорода (ввиду бальзамировки тела) сформировалась агрессивно кислая среда. В конечном счете она буквально "засолила" плод", — говорится в отчете об исследовании.Все встало на свои местаПочти десять лет доводы Сахар Селим оставались в тени ажиотажа, который возник вокруг "первой в мире беременной мумии, умершей от рака". Непоследнюю роль в этом, разумеется, сыграли СМИ.Лишь совсем недавно археолог Камила Браулинская с коллегами смогла доказать, что каирский радиолог была права. Для этого всего-навсего понадобилось просмотреть почти полторы тысячи КТ-снимков, которые почему-то не учли предшественники.Для чистоты эксперимента ученые работали в четырех независимых группах и не обменивались друг с другом мнениями. Все получили один результат.Во-первых, никакой беременности не было. То, что Озарек-Шилке приняла за ребенка, на самом деле — "сгустки тканей". Подобное, по словам Браулинской, случается, если нарушен процесс бальзамирования. Например, концентрация раствора слишком высокая. Или же извлекли не все внутренние органы.Аналогично с "раком" "Таинственной леди". Никакой онкологии у нее не было. Попросту жрецы не слишком аккуратно удалили мозг, сильно повредив кости черепа.А "замариноваться" в утробе матери младенцу невозможно. Как отметила Браулинская, после обработки брюшной полости дубильными веществами ни о какой "кислотной среде" говорить не приходится. Но версия, иронично добавила она, красивая.
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Религия, Луксор, Варшава, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Результаты шокировали". Раскрыт секрет самой необычной египетской мумии

Польский археолог Браулинская: мумия Таинственной леди не была беременной

© Фото : Warsaw Mummy Project/Olek LeydoМумия "Таинственная леди"
Мумия Таинственная леди - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Warsaw Mummy Project/Olek Leydo
Мумия "Таинственная леди"
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Загадка мумии "Таинственной леди" долгие годы не давала археологам покоя. Неясно было, чем болела эта древняя египтянка, была ли беременна. Да и вообще женщина ли это. Но теперь ученые расставили все точки над "и".

Гендерная неопределенность

Группа польских специалистов во главе с археологом Камилой Браулинской взялась за непростое дело — пролить свет на любопытный артефакт, хранящийся в Варшавском университете. Речь о мумии "Таинственной леди".
Действительно, за прошедшие десятилетия с ней каких только аномалий ни происходило.
Это захоронение обнаружили два века назад. Где — точно неизвестно: то ли в Фивах (территория современного Луксора), то ли в знаменитой пирамиде Хеопса. В 1826-м мумию передали на хранение в университет Варшавы.
И вот первая странность: более столетия ею не интересовался ни один ученый. Кроме короткой записи в каталоге — ничего.
© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiЛуксорский храм
Луксорский храм - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
Луксорский храм
К слову, в архивной карточке никакая "леди" не упоминается. Считалось, что это мумия мужчины, жившего в I веке до нашей эры. Возможно, некоего высокопоставленного жреца по имени Хор-Джехути. Так, по крайней мере, было написано на саркофаге.
Проверить это решились только в 2015-м. И не зря. На КТ-снимках не обнаружили ничего, что напоминало бы мужские половые органы. Зато отчетливо разглядели густые длинные волосы и — молочные железы.
Однако по-настоящему удивило специалистов другое…

Что-то пошло не по плану

Для более детального анализа просканировали брюшную полость этой женщины, скончавшейся в возрасте от 20 до 30 лет.
"Когда мы увидели маленькую ножку, а затем маленькую ручку, мы были действительно шокированы", — вспоминала в беседе с журналистами руководитель исследовательской группы антрополог Маржена Озарек-Шилке.
© Фото : Warsaw Mummy Project/Olek LeydoМумия "Таинственная леди"
Мумия Таинственная леди - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Warsaw Mummy Project/Olek Leydo
Мумия "Таинственная леди"
Для научного мира это была сенсация — первая в истории прекрасно сохранившаяся мумия беременной женщины. Ученые пришли к выводу, что древняя египтянка была на седьмом месяце.
При подготовки к 3D-печати тела кто-то из команды обратил внимание, что на лицевых костях есть серьезные дефекты. По мнению Озарек-Шилке — куда серьезнее тех, что возникают в процессе мумификации, когда через нос удаляют головной мозг.
Участвовавший в изучении мумии врач-онколог Рафал Стец высказал предположение: костные изменения могла вызвать агрессивная форма рака. Других патологий у "леди" не выявили.
Однако эту версию поддержали не все. В частности, профессор радиологии Каирского университета Сахар Селим указала, что польские ученые не дали ни одного анатомического свидетельства того, что в утробе женщины находился плод.
© Фото : Warsaw Mummy ProjectКомпьютерная томография мумии
Компьютерная томография мумии - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Warsaw Mummy Project
Компьютерная томография мумии
На ее вопрос "Каким образом кости младенца исчезли, а мягкие ткани сохранились?" поляки ответили: из-за действия различных кислот.
"В матке матери в условиях полного отсутствия кислорода (ввиду бальзамировки тела) сформировалась агрессивно кислая среда. В конечном счете она буквально "засолила" плод", — говорится в отчете об исследовании.

Все встало на свои места

Почти десять лет доводы Сахар Селим оставались в тени ажиотажа, который возник вокруг "первой в мире беременной мумии, умершей от рака". Непоследнюю роль в этом, разумеется, сыграли СМИ.
Лишь совсем недавно археолог Камила Браулинская с коллегами смогла доказать, что каирский радиолог была права. Для этого всего-навсего понадобилось просмотреть почти полторы тысячи КТ-снимков, которые почему-то не учли предшественники.
© Warsaw Mummy ProjectКомпьютерная томография мумии
Компьютерная томография мумии - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Warsaw Mummy Project
Компьютерная томография мумии
Для чистоты эксперимента ученые работали в четырех независимых группах и не обменивались друг с другом мнениями. Все получили один результат.
Во-первых, никакой беременности не было. То, что Озарек-Шилке приняла за ребенка, на самом деле — "сгустки тканей". Подобное, по словам Браулинской, случается, если нарушен процесс бальзамирования. Например, концентрация раствора слишком высокая. Или же извлекли не все внутренние органы.
Аналогично с "раком" "Таинственной леди". Никакой онкологии у нее не было. Попросту жрецы не слишком аккуратно удалили мозг, сильно повредив кости черепа.
А "замариноваться" в утробе матери младенцу невозможно. Как отметила Браулинская, после обработки брюшной полости дубильными веществами ни о какой "кислотной среде" говорить не приходится. Но версия, иронично добавила она, красивая.
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