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Белый дом отказался комментировать вопрос о новых санкциях против России

Белый дом отказался комментировать вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 19.03.2025

Белый дом отказался комментировать вопрос о новых санкциях против России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду отказалась отвечать на вопрос о том, рассматривают ли США еще введение санкций против Москвы с целью... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:51:00+03:00

2025-03-19T20:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду отказалась отвечать на вопрос о том, рассматривают ли США еще введение санкций против Москвы с целью достижения полного прекращения огня на Украине."Вчера у президента был почти двухчасовой телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.). Он предоставил расшифровку этого разговора, и его переговорная группа направляется на Ближний Восток, пока мы продолжаем эти обсуждения в отношении санкций и любых других деталей, я не собираюсь зачитывать расшифровку с этой трибуны", - заявила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли еще президент США Дональд Трамп использоваться санкции в качестве инструмента давлению на Москву с целью достижения полного прекращения огня на Украине.Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров", и это будет сделано либо с помощью "пряников", либо с помощью "кнута" для того, "заставить стороны договориться", отметил он.

https://ria.ru/20250319/saktsii-2005997464.html

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сша, москва, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин