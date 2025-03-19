https://ria.ru/20250319/samovygul-2005872467.html

В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак

В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак - РИА Новости, 19.03.2025

В Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак

Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:14:00+03:00

2025-03-19T06:14:00+03:00

2025-03-19T06:14:00+03:00

общество

джидинский район

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 19 мар - РИА Новости. Власти Бурятии планируют увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Власти региона готовят новые поправки в законодательство, которые ужесточат правила содержания домашних собак. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных и ускорить внесение поправок, касающихся персональной ответственности владельцев. Что изменится? Штрафы до 50 тысяч рублей за самовыгул собак. Размер штрафа будет дифференцироваться в зависимости от размера животного", - говорится в сообщении. Также, по данным пресс-службы, нерадивым владельцам будет грозить наказание в виде общественных работ. Кроме того, предлагается обязательное чипирование домашних собак. За неисполнение данного правила будут назначаться штрафы до 50 тысяч рублей. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в случае нападения животного сложно доказать, чья она. "И начинаются по кругу поиски, а в это время пострадавшему необходимо лечение, взыскать за причиненный вред здоровью не представляется возможным. Вариант биркования не подходит, необходимо именно чипирование. Берешь собаку, а вместе с ней ответственность за ее содержание", - приводятся в сообщении слова Цыденова. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в данный момент штраф за самовыгул составляет от 3 до 5 тысяч рублей. В марте в Бурятии произошел трагический случай - в Джидинском районе собаки, охранявшие стадо, напали на мужчину, проходившего мимо животноводческой стоянки, и искусали его руки и ноги, от которых потерпевший скончался. Глава республики призвал жителей проявить ответственность за своих животных и отметил, что будет ужесточена ответственность за самовыгул.

https://ria.ru/20250115/bashkiriya-1993798365.html

https://ria.ru/20250319/priyuty-2005871927.html

джидинский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, джидинский район, алексей цыденов