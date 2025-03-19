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Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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15:52 19.03.2025 (обновлено: 17:21 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/saktsii-2005997464.html
Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине
Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, комментируя в эфире Bloomberg TV переговоры президентов России и США, заявил об удивительном прогрессе и пообещал... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:52:00+03:00
2025-03-19T17:21:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
украина
сша
россия
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, комментируя в эфире Bloomberg TV переговоры президентов России и США, заявил об удивительном прогрессе и пообещал позитивные результаты в ближайшее время. Его основные заявления — в материале РИА Новости."Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор".Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Президент России среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились незамедлительно начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Украина, США, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин
Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине

Уиткофф: американские санкции в контактах Путина и Трампа пока не обсуждались

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, комментируя в эфире Bloomberg TV переговоры президентов России и США, заявил об удивительном прогрессе и пообещал позитивные результаты в ближайшее время. Его основные заявления — в материале РИА Новости.
  • Разговор Путина и Трампа был очень позитивным и конструктивным, достигнут "удивительный прогресс".
  • Договоренность о немедленном прекращении атак на объекты инфраструктуры и мораторий, касающийся Черного моря, — это значительные успехи, которые "переменят игру".
  • Трамп поручил членам своей команды, включая руководство ЦРУ, Пентагона, Госдепа и других ведомств, подключиться к работе с Москвой.
  • Отношения России и США критически важны для Вашингтона.
  • Ослабление антироссийских санкций не обсуждалось, но к этому придут после прекращения огня.
  • Возобновление прокачки топлива по российским трубопроводам, в частности "Северному потоку", возможно.
  • Российская сторона в переговорах по Украине действует добросовестно.
«
"Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор".
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
спецпосланник президента США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
18 марта, 22:15
Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Президент России среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились незамедлительно начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
Вчера, 11:58
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)УкраинаСШАРоссияСтив УиткоффДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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