Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине
Уиткофф: американские санкции в контактах Путина и Трампа пока не обсуждались
Вид на Капитолий в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, комментируя в эфире Bloomberg TV переговоры президентов России и США, заявил об удивительном прогрессе и пообещал позитивные результаты в ближайшее время. Его основные заявления — в материале РИА Новости.
- Разговор Путина и Трампа был очень позитивным и конструктивным, достигнут "удивительный прогресс".
- Договоренность о немедленном прекращении атак на объекты инфраструктуры и мораторий, касающийся Черного моря, — это значительные успехи, которые "переменят игру".
- Трамп поручил членам своей команды, включая руководство ЦРУ, Пентагона, Госдепа и других ведомств, подключиться к работе с Москвой.
- Отношения России и США критически важны для Вашингтона.
- Ослабление антироссийских санкций не обсуждалось, но к этому придут после прекращения огня.
- Возобновление прокачки топлива по российским трубопроводам, в частности "Северному потоку", возможно.
- Российская сторона в переговорах по Украине действует добросовестно.
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"Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор".
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
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Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Президент России среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились незамедлительно начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".