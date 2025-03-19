https://ria.ru/20250319/saktsii-2005997464.html

Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине

Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф: ослабление санкций последует за прекращением огня на Украине

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, комментируя в эфире Bloomberg TV переговоры президентов России и США, заявил об удивительном прогрессе и пообещал... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:52:00+03:00

2025-03-19T15:52:00+03:00

2025-03-19T17:21:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

украина

сша

россия

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, комментируя в эфире Bloomberg TV переговоры президентов России и США, заявил об удивительном прогрессе и пообещал позитивные результаты в ближайшее время. Его основные заявления — в материале РИА Новости."Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор".Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Президент России среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились незамедлительно начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

украина

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин