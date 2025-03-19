Сакс заявил, что правда о конфликте на Украине наконец-то раскрывается
Инвестор Сакс: правда о конфликте на Украине наконец-то раскрывается
© AP Photo / Ben CurtisДэвид Сакс
© AP Photo / Ben Curtis
Дэвид Сакс. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, комментируя статью в газете Hill заявил, что правда о военном конфликте на Украине наконец-то раскрывается.
Накануне в газете Hill была опубликована статья профессора Техасского университета Алана Купермана в которой он заявляет, что заявления президента США Трампа по Украине правдивы, она и бывший американский лидер Джо Байден несут значительную ответственность за начало украинского конфликта.
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"Поразительная статья в The Hill. Правда о войне на Украине наконец-то раскрывается. Автор объясняет, почему Трамп прав в отношении Украины; война была совершенно не нужна; Байден и (Владимир - ред.) Зеленский сыграли значительную роль в ее провоцировании и эскалации; и западные СМИ постоянно лгали о ней", - написал Сакс на своей странице в соцсети Х.
Ранее Трамп, комментируя начало конфликта на Украине, заявил, что не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя. Он также заявлял, что его предшественник Байден втянул Штаты в "заваруху" с Россией.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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