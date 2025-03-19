https://ria.ru/20250319/rumyniya-2006076042.html

Сторонница Джеорджеску отказалась от участия в выборах президента Румынии

Сторонница Джеорджеску отказалась от участия в выборах президента Румынии - РИА Новости, 19.03.2025

Сторонница Джеорджеску отказалась от участия в выборах президента Румынии

Сторонница румынского политика Кэлина Джеорджеску, лидер Партии молодых людей Ана-Мария Гаврилэ сообщила, что снимает свою кандидатуру с президентской гонки в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:53:00+03:00

2025-03-19T21:53:00+03:00

2025-03-19T21:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Сторонница румынского политика Кэлина Джеорджеску, лидер Партии молодых людей Ана-Мария Гаврилэ сообщила, что снимает свою кандидатуру с президентской гонки в пользу председатель "Альянса за объединение румын" Джеордже Симиона. Накануне Гаврилэ сообщила, что ЦИК Румынии одобрил ее регистрацию в качестве кандидата в президенты страны. Конституционный суд Румынии во вторник единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства. В ответ на это документы для регистрации в ЦИК подала его сторонница Гаврилэ. "Дорогие румыны, нам пришлось принять решение, которое дало бы все силы одному из нас, чтобы победить в этой борьбе за восстановление конституционного порядка и справедливости в Румынии. Я вам с самого начала говорила, что речь идет не о личной гордости, не обо мне и не о Джеордже Симионе, а о Румынии и о продолжении борьбы за демократию вместе с Кэлином Джеорджеску. Именно поэтому, чтобы дать движению суверенистов, поддерживаемому румынами, наилучшие шансы, я решила выйти из этой гонки", - написала Гаврилэ на своей странице в соцсети Facebook*.Ранее председатель "Альянса за объединение румын" Симион, который также зарегистрирован в качестве претендента на пост президента, сообщал, что инициатива выдвижения его кандидатуры и кандидатуры Гаврилэ принадлежала Джеорджеску. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250318/problema-2005630181.html

https://ria.ru/20250316/pismo-2005337751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, сша, россия, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024, нато