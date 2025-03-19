https://ria.ru/20250319/rossija-2006058034.html

Россия призвала международные организации дать оценку преступлениям ВСУ

Россия призвала международные организации дать оценку преступлениям ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025

Россия призвала международные организации дать оценку преступлениям ВСУ

Россия призвала международные организации дать оценки нарушениям Киева против гражданского населения в Курской области, заявила и.о. руководителя делегации РФ... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:48:00+03:00

2025-03-19T19:48:00+03:00

2025-03-19T19:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

юлия жданова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 19 мар - РИА Новости. Россия призвала международные организации дать оценки нарушениям Киева против гражданского населения в Курской области, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "В настоящий момент из Суджанского района Курской области развернута масштабная эвакуация мирного населения. Наши граждане, доставленные в пункты временного размещения, дают откровенные показания о бесчинствах ВСУ и наемников... Призываем международные и профильные межправительственные организации дать принципиальные оценки творимому киевским режимом террористическому беспределу против гражданского населения в нарушение МГП (международного гуманитарного права)", - сказала Жданова в среду, выступая на 1101-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат уточнила, что этот призыв уже был озвучен и участниками международного телемоста в формате Вена-Москва-Женева по теме преступлений киевского режима в Курской области, который был организован 10 марта делегацией РФ совместно с постоянным представительством РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Жданова уточнила, что на мероприятии присутствовали в том числе представители ООН, МККК, НПО "Врачи без границ" и "Женевский призыв", которые имели возможность услышать о преступлениях ВСУ от самих курян. "Количество задокументированных преступлений ВСУ зашкаливает. Международным организациям уже просто некуда отворачиваться", - добавила и.о. главы делегации. Она также напомнила, что российское видение урегулирования украинского конфликта остаётся неизменным. "Мы принципиально привержены мирному разрешению конфликта и согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. В противном случае – для нас в нем нет смысла", - заключила она. Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Как ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин ранее отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. В пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

https://ria.ru/20241003/oon-1976106338.html

https://ria.ru/20250201/mid-1996819683.html

курская область

россия

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курская область, россия, киев, юлия жданова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оон, обсе