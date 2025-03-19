Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном
Посол Хорев: Россия готова выступить посредником между Пакистаном и Афганистаном
© AP Photo / Jafar KhanЛюди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
© AP Photo / Jafar Khan
Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном, для этого подошел бы "Московский формат", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
"С учетом имеющихся разногласий между Исламабадом и Кабулом, Россия готова выступить посредником для их урегулирования, если обе стороны сочтут это целесообразным. Подходящей для этого площадкой мог бы стать "Московский формат", - рассказал Хорев.
Дипломат подчеркнул, что разрешение конфликта между странами является прерогативой прежде всего Исламабада и Кабула, однако отметил, что это также отвечает интересам России.
"Нормализация пакистано-афганских отношений способствовала бы укреплению мира и стабильности в регионе, что также отвечает нашим общим интересам", - заявил посол.
Кроме того, Хорев подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за стабилизацию региона, подчеркивая необходимость немедленно разблокировать замороженные средства, принадлежащие народу Афганистана.
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