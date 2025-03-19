Рейтинг@Mail.ru
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 19.03.2025 (обновлено: 03:24 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/rossija-2005861334.html
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном - РИА Новости, 19.03.2025
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном
Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном, для этого подошел бы "Московский формат", сообщил в интервью РИА РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:22:00+03:00
2025-03-19T03:24:00+03:00
в мире
россия
исламабад
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746338987_0:286:2749:1832_1920x0_80_0_0_dc2fcf886e5bb21dfe5e9ce4ec428659.jpg
ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном, для этого подошел бы "Московский формат", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев. "С учетом имеющихся разногласий между Исламабадом и Кабулом, Россия готова выступить посредником для их урегулирования, если обе стороны сочтут это целесообразным. Подходящей для этого площадкой мог бы стать "Московский формат", - рассказал Хорев. Дипломат подчеркнул, что разрешение конфликта между странами является прерогативой прежде всего Исламабада и Кабула, однако отметил, что это также отвечает интересам России. "Нормализация пакистано-афганских отношений способствовала бы укреплению мира и стабильности в регионе, что также отвечает нашим общим интересам", - заявил посол. Кроме того, Хорев подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за стабилизацию региона, подчеркивая необходимость немедленно разблокировать замороженные средства, принадлежащие народу Афганистана.
https://ria.ru/20250308/oruzhie-2003849934.html
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979715903.html
россия
исламабад
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746338987_41:0:2484:1832_1920x0_80_0_0_1a2f49ba359ba4a7942c4bc0f05f5976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, исламабад, афганистан
В мире, Россия, Исламабад, Афганистан
Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном

Посол Хорев: Россия готова выступить посредником между Пакистаном и Афганистаном

© AP Photo / Jafar KhanЛюди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Jafar Khan
Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном, для этого подошел бы "Московский формат", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.
"С учетом имеющихся разногласий между Исламабадом и Кабулом, Россия готова выступить посредником для их урегулирования, если обе стороны сочтут это целесообразным. Подходящей для этого площадкой мог бы стать "Московский формат", - рассказал Хорев.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Пакистане обвинили талибов* в использовании американского оружия
8 марта, 20:16
Дипломат подчеркнул, что разрешение конфликта между странами является прерогативой прежде всего Исламабада и Кабула, однако отметил, что это также отвечает интересам России.
"Нормализация пакистано-афганских отношений способствовала бы укреплению мира и стабильности в регионе, что также отвечает нашим общим интересам", - заявил посол.
Кроме того, Хорев подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за стабилизацию региона, подчеркивая необходимость немедленно разблокировать замороженные средства, принадлежащие народу Афганистана.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Пакистан готов рассмотреть предложение по газопроводу ТАПИ
24 октября 2024, 07:25
 
В миреРоссияИсламабадАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала