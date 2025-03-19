https://ria.ru/20250319/rossija-2005861334.html

Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном

Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном - РИА Новости, 19.03.2025

Россия готова помочь в урегулировании между Пакистаном и Афганистаном

Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном, для этого подошел бы "Московский формат", сообщил в интервью РИА РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:22:00+03:00

2025-03-19T03:22:00+03:00

2025-03-19T03:24:00+03:00

в мире

россия

исламабад

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746338987_0:286:2749:1832_1920x0_80_0_0_dc2fcf886e5bb21dfe5e9ce4ec428659.jpg

ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном, для этого подошел бы "Московский формат", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев. "С учетом имеющихся разногласий между Исламабадом и Кабулом, Россия готова выступить посредником для их урегулирования, если обе стороны сочтут это целесообразным. Подходящей для этого площадкой мог бы стать "Московский формат", - рассказал Хорев. Дипломат подчеркнул, что разрешение конфликта между странами является прерогативой прежде всего Исламабада и Кабула, однако отметил, что это также отвечает интересам России. "Нормализация пакистано-афганских отношений способствовала бы укреплению мира и стабильности в регионе, что также отвечает нашим общим интересам", - заявил посол. Кроме того, Хорев подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за стабилизацию региона, подчеркивая необходимость немедленно разблокировать замороженные средства, принадлежащие народу Афганистана.

https://ria.ru/20250308/oruzhie-2003849934.html

https://ria.ru/20241024/pakistan-1979715903.html

россия

исламабад

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, исламабад, афганистан