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В России разработали вещество для сокращения износа рельсов - РИА Новости, 19.03.2025
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19:51 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/relsy-2006058702.html
В России разработали вещество для сокращения износа рельсов
В России разработали вещество для сокращения износа рельсов - РИА Новости, 19.03.2025
В России разработали вещество для сокращения износа рельсов
Российские ученые разработали новое вещество и технологию для сокращения износа рельсов и железнодорожных колес, новация позволит увеличить объём грузоперевозок РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:51:00+03:00
2025-03-19T19:51:00+03:00
технологии
александр i
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
ржд
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские ученые разработали новое вещество и технологию для сокращения износа рельсов и железнодорожных колес, новация позволит увеличить объём грузоперевозок на Восточном полигоне, сообщил Росжелдор. "В Петербургском государственном университете путей сообщения разработали технологию, которая увеличит объём грузоперевозок на Восточном полигоне. Она снизит износ рельсов и ж/д колес, а также позволит провозить по Восточному полигону составы увеличенной массы. Ученые предложили новый активатор трения – вещество, которое увеличивает коэффициент сцепления колес электровоза с рельсами", - говорится в сообщении. Он позволит повысить коэффициент сцепления на 15%, сократить затраты на замену и внеплановое техобслуживание колёс, строительство инфраструктуры, увеличить срок службы рельсов, пускать на Восточном полигоне грузовые поезда с меньшим числом секций локомотивов, повысить среднесуточную производительность локомотивов в грузовом движении на 10% и более. Наносить смолу на поверхность колес будет специальная колодка. Работа управляемого пневматического привода синхронизирована с электронными системами безопасности и управления локомотивом. Механизм уже запатентован. Исследование проводится по заказу Дирекции тяги РЖД совместно с Ростовским государственным университетом путей сообщения. В его основу легла кандидатская диссертация ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) Олега Валинского. "Несколько электровозов уже обеспечены новым приводом. До конца 2025 года выпустят первую партию активаторов трения. Колодки и сам активатор будут производить отечественные предприятия", - добавляет Росжелдор.
https://ri.ria.ru/20250317/nauka-2004987009.html
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60
технологии, александр i, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), ржд
Технологии, Александр I, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), РЖД
В России разработали вещество для сокращения износа рельсов

Российские ученые разработали вещество для сокращения износа рельсов и ж/д колес

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРельсы
Рельсы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские ученые разработали новое вещество и технологию для сокращения износа рельсов и железнодорожных колес, новация позволит увеличить объём грузоперевозок на Восточном полигоне, сообщил Росжелдор.
«
"В Петербургском государственном университете путей сообщения разработали технологию, которая увеличит объём грузоперевозок на Восточном полигоне. Она снизит износ рельсов и ж/д колес, а также позволит провозить по Восточному полигону составы увеличенной массы. Ученые предложили новый активатор трения – вещество, которое увеличивает коэффициент сцепления колес электровоза с рельсами", - говорится в сообщении.
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Он позволит повысить коэффициент сцепления на 15%, сократить затраты на замену и внеплановое техобслуживание колёс, строительство инфраструктуры, увеличить срок службы рельсов, пускать на Восточном полигоне грузовые поезда с меньшим числом секций локомотивов, повысить среднесуточную производительность локомотивов в грузовом движении на 10% и более.
Наносить смолу на поверхность колес будет специальная колодка. Работа управляемого пневматического привода синхронизирована с электронными системами безопасности и управления локомотивом. Механизм уже запатентован.
Исследование проводится по заказу Дирекции тяги РЖД совместно с Ростовским государственным университетом путей сообщения. В его основу легла кандидатская диссертация ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) Олега Валинского.
"Несколько электровозов уже обеспечены новым приводом. До конца 2025 года выпустят первую партию активаторов трения. Колодки и сам активатор будут производить отечественные предприятия", - добавляет Росжелдор.
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ТехнологииАлександр IФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)РЖД
 
 
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