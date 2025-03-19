https://ria.ru/20250319/reka-2006049834.html

Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается

Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается - РИА Новости, 19.03.2025

Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается

Уровень воды в реке Минусинке, вышедшей из берегов и подтопившей домовладения в Минусинске Красноярского края, не повышается, местами снижается, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:06:00+03:00

2025-03-19T19:06:00+03:00

2025-03-19T19:50:00+03:00

происшествия

минусинск

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006030733_0:102:964:644_1920x0_80_0_0_c9485fba928d25284482926f27a7ea2a.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Уровень воды в реке Минусинке, вышедшей из берегов и подтопившей домовладения в Минусинске Красноярского края, не повышается, местами снижается, сообщает администрация города. "По данным специалистов, сейчас уровень воды в Минусинке не повышается, местами наблюдается снижение", - говорится в сообщении. Глава города Дмитрий Меркулов сообщил во "ВКонтакте", что в районе моста по улице Энгельса уровень воды упал на 20 сантиметров, она больше не переливается через мост. Меркулов подчеркнул, что работы по укреплению берега продолжаются и они не связаны с открытием въезда на мост."Ночью ожидаем аэромобильную группировку из МЧС, это станет большим подспорьем для усиления работ по предупреждению подтопления и оказанию помощи жителям, чьи дворы пострадали от воды", - написал он.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. К ликвидации последствий паводка привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. В краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки. При этом специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в Минусинске.Краевая прокуратура сообщила РИА Новости, что на данный момент эвакуировано 22 человека, в том числе шесть детей, подтоплено 13 домовладений. Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщал о перекрытии двух мостов.

https://ria.ru/20250318/pavodok-2005642641.html

https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006047498.html

минусинск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, минусинск, красноярский край