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Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается - РИА Новости, 19.03.2025
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19:06 19.03.2025 (обновлено: 19:50 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/reka-2006049834.html
Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается
Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается - РИА Новости, 19.03.2025
Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается
Уровень воды в реке Минусинке, вышедшей из берегов и подтопившей домовладения в Минусинске Красноярского края, не повышается, местами снижается, сообщает... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:06:00+03:00
2025-03-19T19:50:00+03:00
происшествия
минусинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Уровень воды в реке Минусинке, вышедшей из берегов и подтопившей домовладения в Минусинске Красноярского края, не повышается, местами снижается, сообщает администрация города. "По данным специалистов, сейчас уровень воды в Минусинке не повышается, местами наблюдается снижение", - говорится в сообщении. Глава города Дмитрий Меркулов сообщил во "ВКонтакте", что в районе моста по улице Энгельса уровень воды упал на 20 сантиметров, она больше не переливается через мост. Меркулов подчеркнул, что работы по укреплению берега продолжаются и они не связаны с открытием въезда на мост."Ночью ожидаем аэромобильную группировку из МЧС, это станет большим подспорьем для усиления работ по предупреждению подтопления и оказанию помощи жителям, чьи дворы пострадали от воды", - написал он.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. К ликвидации последствий паводка привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. В краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки. При этом специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в Минусинске.Краевая прокуратура сообщила РИА Новости, что на данный момент эвакуировано 22 человека, в том числе шесть детей, подтоплено 13 домовладений. Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщал о перекрытии двух мостов.
https://ria.ru/20250318/pavodok-2005642641.html
https://ria.ru/20250319/minusinsk-2006047498.html
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происшествия, минусинск, красноярский край
Происшествия, Минусинск, Красноярский край
Уровень воды в реке Минусинке в Красноярском крае не повышается

Администрация Минусинска: уровень воды в реке не повышается, местами снижается

© Фото : Администрация МинусинскаПаводок в Минусинске
Паводок в Минусинске - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Администрация Минусинска
Паводок в Минусинске
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Уровень воды в реке Минусинке, вышедшей из берегов и подтопившей домовладения в Минусинске Красноярского края, не повышается, местами снижается, сообщает администрация города.
"По данным специалистов, сейчас уровень воды в Минусинке не повышается, местами наблюдается снижение", - говорится в сообщении.
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Глава города Дмитрий Меркулов сообщил во "ВКонтакте", что в районе моста по улице Энгельса уровень воды упал на 20 сантиметров, она больше не переливается через мост. Меркулов подчеркнул, что работы по укреплению берега продолжаются и они не связаны с открытием въезда на мост.
"Ночью ожидаем аэромобильную группировку из МЧС, это станет большим подспорьем для усиления работ по предупреждению подтопления и оказанию помощи жителям, чьи дворы пострадали от воды", - написал он.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Минусинск направлена аэромобильная группировка спасателей из-за выхода воды из русла реки Минусинка и размыва земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. К ликвидации последствий паводка привлечены 247 человек и 57 единиц техники. Существует угроза подтопления 120 жилых домов. В краевом главке МЧС сообщили РИА Новости, что речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет, прорвало временную насыпь, которую сооружали в среду для предотвращения разлива реки. При этом специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в Минусинске.
Краевая прокуратура сообщила РИА Новости, что на данный момент эвакуировано 22 человека, в том числе шесть детей, подтоплено 13 домовладений. Глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщал о перекрытии двух мостов.
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