https://ria.ru/20250319/razlom-2005762433.html

Первый удар уничтожит миллионы: три разлома, которые погубят планету

Первый удар уничтожит миллионы: три разлома, которые погубят планету - РИА Новости, 19.03.2025

Первый удар уничтожит миллионы: три разлома, которые погубят планету

В недрах нашей планеты скрываются могучие силы, которые могут представлять большую угрозу для человечества. Внимание ученых часто привлекают такие места, как... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:20:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

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байкал

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В недрах нашей планеты скрываются могучие силы, которые могут представлять большую угрозу для человечества. Внимание ученых часто привлекают такие места, как разломы, способные вызвать значительные изменения на поверхности Земли. Эксперты выделяют три наиболее опасных разлома, которые в состоянии изменить будущее всей нашей цивилизации.США будут стерты с лица ЗемлиНаиболее известный из них — Калифорнийский разлом или разлом Сан-Андреас. Его длина - 1200 километров, он постоянно генерирует землетрясения небольшой и средней силы. Однако в любой момент может запустить и очень разрушительное.Он уже был виновником землетрясений, достигающими магнитуды 9 и вызывающие поверхностные смещения до 7 метров.В частности, с ним связано землетрясение в Сан-Франциско в 1906-м, когда погибло до трех тысяч человек и около 300 тысяч остались без крова. Ущерб от катаклизма и пожаров оценивался в $400 млн, а это с учётом инфляции эквивалентно $6,5 млрд в ценах 2006-го.Но это все цветочки - есть мнение, что разлом способен и на настоящее мегаземлетрясение, о чем даже сняли фильм-катастрофу "Разлом Сан-Андреас". В прошлом году ученые в журнале Frontiers in Earth Science, предупреждают, что сюжет блокбастера может быть воплощен в реальной жизни в самое ближайшее время.И виновником начала катастрофы будет даже не весь разлом, а малая его часть в центральной Калифорнии – так называемый участок Паркфилд.Сильное беспокойство у геологов вызывают и относительно небольшие разломы, соседствующие с Сан-Андреас, их еще называют "тектоническими минами замедленного действия".В своих самых мрачных прогнозах ученые видят детонацию сразу нескольких таких "мин" разом, после которой добрая половина США будет просто стерта с лица Земли.Две АфрикиСледующий по списку разлом находится в Кении. Это трещина Рифт Сусва, которая уже беспокоит как местных жителей, так и специалистов по геологическому прогнозированию — есть мнение, что она даже в состоянии расколоть континент на две части.Как часть более крупного, так называемого Кенийского рифта, Сусва, названный так в честь расположенного неподалеку одноименного вулкана, интересует ученых давно, ведь там проходит стык Африканской и Аравийской плит.В последнее время ситуация в регионе остается нестабильной, о чем свидетельствуют многочисленные извержения подземных вулканов.Если трещина будет и дальше расти, то, по прогнозам некоторых геологов, она расколет Черный континент уже через 50 миллионов лет.Похожая трещина, по словам сторонников этой гипотезы, более 135 миллионов лет назад "развела" Африку с Южной Америкой.Российский океанЕсть опасный разлом и на территории России, причем он известен каждому жителю нашей страны, и это одно из главных природных достояний нашей родины, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО — озеро Байкал.Вернее, Байкальская рифтовая зона, или Байкальский рифт — глубинный разлом коры, растянувшийся на 1,5 тысячи километров, центральная часть которого заполнена водой. Это и есть Байкал.По мнению ряда геологов, рифт возник в результате расхождения Евразийской и Амурской плит, последняя, кстати, со скоростью 4 мм в год медленно ползет в сторону Японии и там взаимодействует с Северо-Американской и Филиппинской плитами, что и является одной из причин постоянной сейсмической активности на Японских островах.Главная опасность тут кроется на дне озера. По сути, дно Байкала — это тектонический разлом, а берега водоема постепенно расходятся в разные стороны.По прогнозам ученых, через каких-то несколько сотен миллионов лет - мгновение в масштабах Вселенной - Байкал превратится в самый что ни на есть большой и могучий океан.Как видим, гигантские разломы не зря интересуют ученых - в будущем они могут существенно изменить внешний вид нашей планеты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкал, земля, сша, юнеско