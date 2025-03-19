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"Без иллюзий". В ГД прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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11:27 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/razgovor-2005915363.html
"Без иллюзий". В ГД прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
"Без иллюзий". В ГД прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
"Без иллюзий". В ГД прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
США хотят немедленного прекращения огня, перемирия безо всяких условий, у РФ - справедливое легитимное требование прочного мира на годы вперед или даже на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:27:00+03:00
2025-03-19T11:27:00+03:00
россия
сша
евгений попов
владимир путин
дональд трамп
госдума рф
единая россия
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США хотят немедленного прекращения огня, перемирия безо всяких условий, у РФ - справедливое легитимное требование прочного мира на годы вперед или даже на десятилетия, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. "Мы не испытываем никаких иллюзий, понимаем, что это долгий и сложный процесс. Как мне кажется, разница концепций Соединенных Штатов и России заключается в том, что США хотят немедленного прекращения огня, перемирия безо всяких условий, у нас же - справедливое легитимное требование прочного мира на годы вперед или даже на десятилетия", – сказал Попов, его слова приводятся в Telegram-канале фракции "Единая Россия" в ГД. Депутат отметил, что российская сторона и президент РФ не меняют своих позиций, самое главное - гарантии безопасности РФ. По мнению Попова, это является исключительным условием достижения прогресса на мирных переговорах. Парламентарий, говоря о российско-американских отношениях, добавил, что в данном случае пока виден прогресс и видно, что стороны разговаривают. "Сейчас все чаще стал появляться такой дипломатический термин как осторожный оптимизм, я бы с ним с удовольствием согласился", – подчеркнул Попов.
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россия, сша, евгений попов, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, единая россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Евгений Попов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, Единая Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
"Без иллюзий". В ГД прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Попов: Россия не испытывает иллюзий относительно позиции США по Украине

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. США хотят немедленного прекращения огня, перемирия безо всяких условий, у РФ - справедливое легитимное требование прочного мира на годы вперед или даже на десятилетия, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Мы не испытываем никаких иллюзий, понимаем, что это долгий и сложный процесс. Как мне кажется, разница концепций Соединенных Штатов и России заключается в том, что США хотят немедленного прекращения огня, перемирия безо всяких условий, у нас же - справедливое легитимное требование прочного мира на годы вперед или даже на десятилетия", – сказал Попов, его слова приводятся в Telegram-канале фракции "Единая Россия" в ГД.
Депутат отметил, что российская сторона и президент РФ не меняют своих позиций, самое главное - гарантии безопасности РФ. По мнению Попова, это является исключительным условием достижения прогресса на мирных переговорах.
Парламентарий, говоря о российско-американских отношениях, добавил, что в данном случае пока виден прогресс и видно, что стороны разговаривают.
"Сейчас все чаще стал появляться такой дипломатический термин как осторожный оптимизм, я бы с ним с удовольствием согласился", – подчеркнул Попов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
12 марта, 09:11
 
РоссияСШАЕвгений ПоповВладимир ПутинДональд ТрампГосдума РФЕдиная РоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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