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Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим - РИА Новости, 19.03.2025
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10:15 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/razgovor-2005896387.html
Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим
Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим - РИА Новости, 19.03.2025
Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является историческим, поскольку он кардинально меняет мировую архитектуру... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:15:00+03:00
2025-03-19T10:15:00+03:00
россия
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в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является историческим, поскольку он кардинально меняет мировую архитектуру безопасности, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. "Из разговора двух лидеров следует, что 30-дневное соглашение о прекращении огня (на Украине) будет "частично" реализовано. В период прекращения огня будут прекращены лишь взаимные атаки на объекты по объекту производству энергии, поэтому о полном прекращении огня говорить не приходится", - сказал аналитик. По словам Озера, можно предположить, что ВС России успешно завершат операцию в Курской области, в ближайшие дни украинских войск в регионе не останется. "Еще одна важная тема — сотрудничество в сфере энергетики. По сообщениям из-за кулис, предполагается, что газопровод "Северный поток-2" возобновит работу при американском партнерстве. Таким образом, можно сказать, что стало ясно, что санкции в сфере энергетики, одни из самых важных ограничений против России, будут в определенной степени сняты. Тот факт, что в телефонном разговоре зашла речь о Ближнем Востоке, является явным признаком того, что существует полное согласие по разделу сфер влияния. Состоялась историческая встреча, и это соглашение кардинально меняет архитектуру безопасности Европы в пользу России. Дональд Трамп в корне меняет всю парадигму, сложившуюся после Второй мировой войны. Начинается бурный, удивительный и непредсказуемый процесс", - подчеркнул он.
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, северный поток, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Северный поток, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим

Турецкий политолог Озер назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является историческим, поскольку он кардинально меняет мировую архитектуру безопасности, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
"Из разговора двух лидеров следует, что 30-дневное соглашение о прекращении огня (на Украине) будет "частично" реализовано. В период прекращения огня будут прекращены лишь взаимные атаки на объекты по объекту производству энергии, поэтому о полном прекращении огня говорить не приходится", - сказал аналитик.
По словам Озера, можно предположить, что ВС России успешно завершат операцию в Курской области, в ближайшие дни украинских войск в регионе не останется.
"Еще одна важная тема — сотрудничество в сфере энергетики. По сообщениям из-за кулис, предполагается, что газопровод "Северный поток-2" возобновит работу при американском партнерстве. Таким образом, можно сказать, что стало ясно, что санкции в сфере энергетики, одни из самых важных ограничений против России, будут в определенной степени сняты. Тот факт, что в телефонном разговоре зашла речь о Ближнем Востоке, является явным признаком того, что существует полное согласие по разделу сфер влияния. Состоялась историческая встреча, и это соглашение кардинально меняет архитектуру безопасности Европы в пользу России. Дональд Трамп в корне меняет всю парадигму, сложившуюся после Второй мировой войны. Начинается бурный, удивительный и непредсказуемый процесс", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Вчера, 22:15
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСеверный потокВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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