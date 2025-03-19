https://ria.ru/20250319/razgovor-2005896387.html

Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим

Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим - РИА Новости, 19.03.2025

Эксперт назвал телефонный разговор Путина и Трампа историческим

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является историческим, поскольку он кардинально меняет мировую архитектуру... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:15:00+03:00

2025-03-19T10:15:00+03:00

2025-03-19T10:15:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

северный поток

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является историческим, поскольку он кардинально меняет мировую архитектуру безопасности, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. "Из разговора двух лидеров следует, что 30-дневное соглашение о прекращении огня (на Украине) будет "частично" реализовано. В период прекращения огня будут прекращены лишь взаимные атаки на объекты по объекту производству энергии, поэтому о полном прекращении огня говорить не приходится", - сказал аналитик. По словам Озера, можно предположить, что ВС России успешно завершат операцию в Курской области, в ближайшие дни украинских войск в регионе не останется. "Еще одна важная тема — сотрудничество в сфере энергетики. По сообщениям из-за кулис, предполагается, что газопровод "Северный поток-2" возобновит работу при американском партнерстве. Таким образом, можно сказать, что стало ясно, что санкции в сфере энергетики, одни из самых важных ограничений против России, будут в определенной степени сняты. Тот факт, что в телефонном разговоре зашла речь о Ближнем Востоке, является явным признаком того, что существует полное согласие по разделу сфер влияния. Состоялась историческая встреча, и это соглашение кардинально меняет архитектуру безопасности Европы в пользу России. Дональд Трамп в корне меняет всю парадигму, сложившуюся после Второй мировой войны. Начинается бурный, удивительный и непредсказуемый процесс", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, северный поток, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)