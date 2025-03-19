https://ria.ru/20250319/pvo--2005936179.html

ПВО после приказа Путина сбила семь БПЛА, летевших на объекты Украины

ПВО после приказа Путина сбила семь БПЛА, летевших на объекты Украины - РИА Новости, 19.03.2025

ПВО после приказа Путина сбила семь БПЛА, летевших на объекты Украины

Российская ПВО после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:42:00+03:00

2025-03-19T12:42:00+03:00

2025-03-19T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российская ПВО после приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников, сообщило в среду министерство обороны РФ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. "Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один - дежурным истребителем ВКС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воздушно-космические силы россии, владимир путин, дональд трамп, николаевская область, украина, россия, безопасность