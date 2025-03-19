https://ria.ru/20250319/putin-2006038508.html

Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков

Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков - РИА Новости, 19.03.2025

Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, но есть общее РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:20:00+03:00

2025-03-19T18:20:00+03:00

2025-03-19T18:29:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

политика

россия

сша

саудовская аравия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, но есть общее понимание, что она может состояться в перспективе, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе", - ответил Песков на вопрос о том, обсуждалась ли тема личной встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора во вторник.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, "вероятно, произойдет".

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, россия, сша, саудовская аравия