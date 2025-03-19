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Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
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18:20 19.03.2025 (обновлено: 18:29 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2006038508.html
Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков
Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, но есть общее РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:20:00+03:00
2025-03-19T18:29:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
россия
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, но есть общее понимание, что она может состояться в перспективе, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе", - ответил Песков на вопрос о том, обсуждалась ли тема личной встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора во вторник.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, "вероятно, произойдет".
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, россия, сша, саудовская аравия
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, Россия, США, Саудовская Аравия
Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков

Песков: есть понимание, что Путин и Трамп могут лично встретиться в перспективе

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, но есть общее понимание, что она может состояться в перспективе, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе", - ответил Песков на вопрос о том, обсуждалась ли тема личной встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора во вторник.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, "вероятно, произойдет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПолитикаРоссияСШАСаудовская Аравия
 
 
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