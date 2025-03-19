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Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков
Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, но есть общее РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:20:00+03:00
2025-03-19T18:20:00+03:00
2025-03-19T18:29:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, но есть общее понимание, что она может состояться в перспективе, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе", - ответил Песков на вопрос о том, обсуждалась ли тема личной встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора во вторник.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, "вероятно, произойдет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, россия, сша, саудовская аравия
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, Россия, США, Саудовская Аравия
Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, сообщил Песков
Песков: есть понимание, что Путин и Трамп могут лично встретиться в перспективе