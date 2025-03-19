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Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025
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17:33 19.03.2025 (обновлено: 18:12 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2006025706.html
Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море
Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора работают над введением моратория на атаки на все типы судов в Черном море,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:33:00+03:00
2025-03-19T18:12:00+03:00
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россия
черное море
украина
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора работают над введением моратория на атаки на все типы судов в Черном море, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф агентству Bloomberg.&quot;Между двумя президентами была достигнута договоренность — и это было сделано по предложению президента Трампа — о прекращении нападений на энергетическую и гражданскую инфраструктуры с обеих сторон, а также о введении моратория на атаки на военные и грузовые суда, перевозящие зерно и другие товары. В конечном счете это должно привести к полному прекращению огня, что немного сложнее&quot;, — сказал он.По словам Уиткоффа, эта договоренность стала значительным успехом, который "переменит игру".При этом спецпосланник Трампа отметил добросовестность России в переговорах. В пример он привел действия российских военных, которые после того, как Путин отдал команду о прекращении ударов по украинской инфраструктуре, сбили семь собственных беспилотников, которые уже были в воздухе. Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
https://ria.ru/20250319/peskov-2005957097.html
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в мире, россия, черное море, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, Черное море, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море

Уиткофф: Путин и Трамп работают над мораторием на атаки на суда в Черном море

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора работают над введением моратория на атаки на все типы судов в Черном море, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф агентству Bloomberg.
«

"Между двумя президентами была достигнута договоренность — и это было сделано по предложению президента Трампа — о прекращении нападений на энергетическую и гражданскую инфраструктуры с обеих сторон, а также о введении моратория на атаки на военные и грузовые суда, перевозящие зерно и другие товары. В конечном счете это должно привести к полному прекращению огня, что немного сложнее", — сказал он.

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По словам Уиткоффа, эта договоренность стала значительным успехом, который "переменит игру".
При этом спецпосланник Трампа отметил добросовестность России в переговорах. В пример он привел действия российских военных, которые после того, как Путин отдал команду о прекращении ударов по украинской инфраструктуре, сбили семь собственных беспилотников, которые уже были в воздухе.
Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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В миреРоссияЧерное мореУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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