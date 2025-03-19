https://ria.ru/20250319/putin-2006025706.html

Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море

Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора работают над введением моратория на атаки на все типы судов в Черном море,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:33:00+03:00

2025-03-19T17:33:00+03:00

2025-03-19T18:12:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора работают над введением моратория на атаки на все типы судов в Черном море, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф агентству Bloomberg."Между двумя президентами была достигнута договоренность — и это было сделано по предложению президента Трампа — о прекращении нападений на энергетическую и гражданскую инфраструктуры с обеих сторон, а также о введении моратория на атаки на военные и грузовые суда, перевозящие зерно и другие товары. В конечном счете это должно привести к полному прекращению огня, что немного сложнее", — сказал он.По словам Уиткоффа, эта договоренность стала значительным успехом, который "переменит игру".При этом спецпосланник Трампа отметил добросовестность России в переговорах. В пример он привел действия российских военных, которые после того, как Путин отдал команду о прекращении ударов по украинской инфраструктуре, сбили семь собственных беспилотников, которые уже были в воздухе. Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250319/peskov-2005957097.html

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в мире, россия, черное море, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)