Уиткофф: Россия и США обсуждают мораторий на атаки в Черном море
Уиткофф: Путин и Трамп работают над мораторием на атаки на суда в Черном море
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора работают над введением моратория на атаки на все типы судов в Черном море, заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф агентству Bloomberg.
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"Между двумя президентами была достигнута договоренность — и это было сделано по предложению президента Трампа — о прекращении нападений на энергетическую и гражданскую инфраструктуры с обеих сторон, а также о введении моратория на атаки на военные и грузовые суда, перевозящие зерно и другие товары. В конечном счете это должно привести к полному прекращению огня, что немного сложнее", — сказал он.
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По словам Уиткоффа, эта договоренность стала значительным успехом, который "переменит игру".
При этом спецпосланник Трампа отметил добросовестность России в переговорах. В пример он привел действия российских военных, которые после того, как Путин отдал команду о прекращении ударов по украинской инфраструктуре, сбили семь собственных беспилотников, которые уже были в воздухе.
Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Как отмечали в Белом доме, два лидера договорились "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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