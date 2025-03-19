https://ria.ru/20250319/putin-2005988409.html

Путин заявил о важности всех направлений работы Генпрокуратуры

Путин заявил о важности всех направлений работы Генпрокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025

Путин заявил о важности всех направлений работы Генпрокуратуры

Все направления работы Генпрокуратуры важны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:07:00+03:00

2025-03-19T15:07:00+03:00

2025-03-19T15:09:00+03:00

генеральная прокуратура рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все направления работы Генпрокуратуры важны, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас пробежал еще раз глазами проект решения коллегии Генеральной прокуратуры - все важно. Вот выделить что-то просто невозможно, какую страницу не откроешь – все важно", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20250319/geprokuratura-2005987446.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия