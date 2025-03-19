https://ria.ru/20250319/putin-2005988409.html
Путин заявил о важности всех направлений работы Генпрокуратуры
Путин заявил о важности всех направлений работы Генпрокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025
Путин заявил о важности всех направлений работы Генпрокуратуры
Все направления работы Генпрокуратуры важны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:07:00+03:00
2025-03-19T15:07:00+03:00
2025-03-19T15:09:00+03:00
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все направления работы Генпрокуратуры важны, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас пробежал еще раз глазами проект решения коллегии Генеральной прокуратуры - все важно. Вот выделить что-то просто невозможно, какую страницу не откроешь – все важно", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250319/geprokuratura-2005987446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия
Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о важности всех направлений работы Генпрокуратуры
Путин заявил, что все направления работы Генпрокуратуры важны