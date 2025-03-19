https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html

Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде

Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде - РИА Новости, 19.03.2025

Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре принимать меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:28:00+03:00

2025-03-19T14:28:00+03:00

2025-03-19T14:38:00+03:00

генеральная прокуратура рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре принимать меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде."Совместно в другими контролирующими правоохранительными органами вместе устранять недостатки в регулировании и в случае нарушения принимать меры к возмещению экологического ущерба", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия