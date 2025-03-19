https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде - РИА Новости, 19.03.2025
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре принимать меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:28:00+03:00
2025-03-19T14:28:00+03:00
2025-03-19T14:38:00+03:00
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре принимать меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде."Совместно в другими контролирующими правоохранительными органами вместе устранять недостатки в регулировании и в случае нарушения принимать меры к возмещению экологического ущерба", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия
Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Россия
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
Путин поручил Генпрокуратуре принять меры по возмещению ущерба окружающей среде