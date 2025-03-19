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Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде - РИА Новости, 19.03.2025
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14:28 19.03.2025 (обновлено: 14:38 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде - РИА Новости, 19.03.2025
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре принимать меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:28:00+03:00
2025-03-19T14:38:00+03:00
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре принимать меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде."Совместно в другими контролирующими правоохранительными органами вместе устранять недостатки в регулировании и в случае нарушения принимать меры к возмещению экологического ущерба", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
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генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия
Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Россия
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде

Путин поручил Генпрокуратуре принять меры по возмещению ущерба окружающей среде

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре принимать меры по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде.
«
"Совместно в другими контролирующими правоохранительными органами вместе устранять недостатки в регулировании и в случае нарушения принимать меры к возмещению экологического ущерба", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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