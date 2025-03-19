https://ria.ru/20250319/putin-2005975419.html
Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО
Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО - РИА Новости, 19.03.2025
Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО
Инициативы по предоставлению положенных выплат участникам СВО в беззаявительном формате поддержаны в ряде регионов страны при участии Генпрокуратуры, заявил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:26:00+03:00
2025-03-19T14:26:00+03:00
2025-03-19T14:36:00+03:00
генеральная прокуратура рф
россия
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общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Инициативы по предоставлению положенных выплат участникам СВО в беззаявительном формате поддержаны в ряде регионов страны при участии Генпрокуратуры, заявил президент России Владимир Путин."В ряде субъектов федерации при участии прокуратуры уже поддержаны инициативы по предоставлению положенных выплат в беззаявительном порядке, ликвидированы пробелы в региональном законодательстве, касающиеся статуса участников добровольческих формирований. Обязанность получать разные справки, например, о прохождении военной службы, возложена на сами органы социальной защиты", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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генеральная прокуратура рф, россия, владимир путин, общество
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал об инициативах по выплатам участникам СВО
Путин: инициативы по выплатам участникам СВО поддержаны при участии ГП