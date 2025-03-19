https://ria.ru/20250319/putin-2005972473.html

Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы россиян

Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы россиян - РИА Новости, 19.03.2025

Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы россиян

Президент России Владимир Путин попросил прокуроров детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют россиян. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:20:00+03:00

2025-03-19T14:20:00+03:00

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владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют россиян."Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Он отметил, что это важно для всех уровней власти для того, чтобы эффективно, грамотно и своевременно реагировать на запросы граждан.

https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html

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владимир путин, общество, россия