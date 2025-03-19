https://ria.ru/20250319/putin-2005972473.html
Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы россиян
Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы россиян - РИА Новости, 19.03.2025
Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы россиян
Президент России Владимир Путин попросил прокуроров детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют россиян. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:20:00+03:00
2025-03-19T14:20:00+03:00
2025-03-19T14:21:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют россиян."Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Он отметил, что это важно для всех уровней власти для того, чтобы эффективно, грамотно и своевременно реагировать на запросы граждан.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил прокурорам проанализировать наиболее острые проблемы россиян
Путин поручил прокурорам проработать наиболее острые проблемы, волнующие россиян