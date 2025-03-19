https://ria.ru/20250319/putin-2005972384.html

Путин призвал бороться с экстремизмом

Путин призвал бороться с экстремизмом - РИА Новости, 19.03.2025

Путин призвал бороться с экстремизмом

Бороться с экстремизмом нужно решительно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:20:00+03:00

2025-03-19T14:20:00+03:00

2025-03-19T14:29:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бороться с экстремизмом нужно решительно, заявил президент РФ Владимир Путин."Столь же принципиально и решительно нужно бороться с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране, с публичными призывами к терроризму радикальных группировок", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20250319/putin--2005974811.html

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2025

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владимир путин, россия, безопасность