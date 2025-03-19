https://ria.ru/20250319/putin-2005971872.html

Путин дал ГП поручение по предоставлению жилья жертвам киевских атак

Путин дал ГП поручение по предоставлению жилья жертвам киевских атак - РИА Новости, 19.03.2025

Путин дал ГП поручение по предоставлению жилья жертвам киевских атак

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ строго следить за тем, чтобы жертвам киевских атак оперативно предоставлялось временное и... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:18:00+03:00

2025-03-19T14:18:00+03:00

2025-03-19T14:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ строго следить за тем, чтобы жертвам киевских атак оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье."Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье (жертвам киевских атак - ред.)", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20250319/putin-2005975419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия