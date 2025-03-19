https://ria.ru/20250319/putin-2005971872.html
Путин дал ГП поручение по предоставлению жилья жертвам киевских атак
Путин дал ГП поручение по предоставлению жилья жертвам киевских атак - РИА Новости, 19.03.2025
Путин дал ГП поручение по предоставлению жилья жертвам киевских атак
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ строго следить за тем, чтобы жертвам киевских атак оперативно предоставлялось временное и... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:18:00+03:00
2025-03-19T14:18:00+03:00
2025-03-19T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ строго следить за тем, чтобы жертвам киевских атак оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье."Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье (жертвам киевских атак - ред.)", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин дал ГП поручение по предоставлению жилья жертвам киевских атак
Путин поручил ГП следить, чтобы жертвам киевских атак предоставлялось жилье