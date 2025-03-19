https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html

ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин

ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2025

ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин

Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:17:00+03:00

2025-03-19T14:17:00+03:00

2025-03-19T17:55:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области", — сказал он.Глава государства напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы. Он поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать их злодеяния."Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", — подчеркнул президент.Кроме того, Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме, чтобы им максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Наши войска завершают разгром группировки войск противника в Курской области" ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин. 2025-03-19T14:17 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин