ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин
Путин: ВС России завершают разгром противника в Курской области
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
"Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области", — сказал он.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Глава государства напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы. Он поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать их злодеяния.
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"Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", — подчеркнул президент.
Кроме того, Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме, чтобы им максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.