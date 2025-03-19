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ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2025
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14:17 19.03.2025 (обновлено: 17:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2025
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин
Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:17:00+03:00
2025-03-19T17:55:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры."Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области", — сказал он.Глава государства напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы. Он поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать их злодеяния.&quot;Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание&quot;, — подчеркнул президент.Кроме того, Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме, чтобы им максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250318/prestupleniya-2005824558.html
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Путин: "Наши войска завершают разгром группировки войск противника в Курской области"
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин.
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владимир путин
Владимир Путин
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин

Путин: ВС России завершают разгром противника в Курской области

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
"Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области", — сказал он.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Глава государства напомнил, что все украинские военнослужащие и иностранные наемники, которые вторглись на российскую территорию и совершали преступления против мирного населения, квалифицируются законом как террористы. Он поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать их злодеяния.
«

"Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме, чтобы им максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье.
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В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, войска освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
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