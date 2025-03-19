https://ria.ru/20250319/putin-2005962961.html

Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль

Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль - РИА Новости, 19.03.2025

Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль

О смене власти на Украине посредством выборов речь в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не шла, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:00:00+03:00

2025-03-19T14:00:00+03:00

2025-03-19T14:00:00+03:00

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владимир путин

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. О смене власти на Украине посредством выборов речь в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не шла, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Об этом речь не шла", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005961242.html

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