https://ria.ru/20250319/putin-2005962961.html
Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль
Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль - РИА Новости, 19.03.2025
Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль
О смене власти на Украине посредством выборов речь в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не шла, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:00:00+03:00
2025-03-19T14:00:00+03:00
2025-03-19T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. О смене власти на Украине посредством выборов речь в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не шла, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Об этом речь не шла", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005961242.html
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Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине, заявил Кремль
Песков: Путин и Трамп не обсуждали вопрос о смене власти на Украине