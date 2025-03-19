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Кремль: Путин и Трамп намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений
Кремль: Путин и Трамп намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений - РИА Новости, 19.03.2025
Кремль: Путин и Трамп намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений
Россия и США намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:58:00+03:00
2025-03-19T13:58:00+03:00
2025-03-19T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия и США намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль: Путин и Трамп намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений
Песков: Путин и Трамп намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений