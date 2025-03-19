https://ria.ru/20250319/putin-2005960159.html

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема необходимости остановки поставок Киеву вооружений затрагивалась в ходе разговора президента России РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:51:00+03:00

2025-03-19T13:51:00+03:00

2025-03-19T13:51:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема необходимости остановки поставок Киеву вооружений затрагивалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. "Тема продолжения военных поставок очень важная, она затрагивалась вчера, вместе со всеми другими упомянутыми вами аспектами, она, конечно же, будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться дальше между нами и американцами. Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005959552.html

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2025

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире