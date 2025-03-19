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Кремль: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики - РИА Новости, 19.03.2025
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13:45 19.03.2025 (обновлено: 13:46 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin-2005957364.html
Кремль: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики
Кремль: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики - РИА Новости, 19.03.2025
Кремль: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отметили потенциал сотрудничества РФ и США в сфере экономики в ходе телефонного разговора, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:45:00+03:00
2025-03-19T13:46:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
северный поток — 2
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отметили потенциал сотрудничества РФ и США в сфере экономики в ходе телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. "Нет, этой темы не затрагивалось, хотя президенты отмечали огромный, без преувеличения, огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска "Северного потока-2".
https://ria.ru/20250319/kreml-2005956737.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, северный поток — 2, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Северный поток — 2, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики

Песков: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отметили потенциал сотрудничества РФ и США в сфере экономики в ходе телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
"Нет, этой темы не затрагивалось, хотя президенты отмечали огромный, без преувеличения, огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска "Северного потока-2".
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Кремль: воля Путина и Трампа показывает процесс восстановления отношений
13:43
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковСеверный поток — 2Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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