https://ria.ru/20250319/putin-2005903411.html

Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем - РИА Новости, 19.03.2025

Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Бабкину с юбилеем, подчеркнул ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:30:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

надежда бабкина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Бабкину с юбилеем, подчеркнул ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. В среду Бабкиной исполнилось 75 лет. "Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни", - говорится в телеграмме Путина. Также президент отметил востребованную общественную работу певицы и ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив.

https://ria.ru/20250319/babkina-2005545968.html

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россия, владимир путин, надежда бабкина