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Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем - РИА Новости, 19.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:30 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/putin-2005903411.html
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем - РИА Новости, 19.03.2025
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Бабкину с юбилеем, подчеркнул ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:30:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
надежда бабкина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Бабкину с юбилеем, подчеркнул ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. В среду Бабкиной исполнилось 75 лет. "Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни", - говорится в телеграмме Путина. Также президент отметил востребованную общественную работу певицы и ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив.
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россия, владимир путин, надежда бабкина
Культура, Россия, Владимир Путин, Надежда Бабкина
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Путин отметил вклад Надежды Бабкиной в сохранение традиций русской песни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Надежда Бабкина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Бабкину с юбилеем, подчеркнул ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни.
В среду Бабкиной исполнилось 75 лет.
"Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни", - говорится в телеграмме Путина.
Также президент отметил востребованную общественную работу певицы и ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив.
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Биография Надежды Бабкиной
00:43
 
КультураРоссияВладимир ПутинНадежда Бабкина
 
 
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