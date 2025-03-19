https://ria.ru/20250319/putin-2005903411.html
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем - РИА Новости, 19.03.2025
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Бабкину с юбилеем, подчеркнул ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:30:00+03:00
2025-03-19T10:30:00+03:00
2025-03-19T10:30:00+03:00
культура
россия
владимир путин
надежда бабкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150660/02/1506600279_0:158:2294:1448_1920x0_80_0_0_f4af2a635cb8c1a57c2f1b46420807e1.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя певицу Надежду Бабкину с юбилеем, подчеркнул ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. В среду Бабкиной исполнилось 75 лет. "Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни", - говорится в телеграмме Путина. Также президент отметил востребованную общественную работу певицы и ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив.
https://ria.ru/20250319/babkina-2005545968.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150660/02/1506600279_78:0:2218:1605_1920x0_80_0_0_01d4e7cf4f90f85901d6db79b2abe8d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, надежда бабкина
Культура, Россия, Владимир Путин, Надежда Бабкина
Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем
Путин отметил вклад Надежды Бабкиной в сохранение традиций русской песни