https://ria.ru/20250319/putin--2005981326.html

Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима

Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима - РИА Новости, 19.03.2025

Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима

Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:43:00+03:00

2025-03-19T14:43:00+03:00

2025-03-19T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме. "На федеральном и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима… Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html

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2025

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владимир путин, россия, общество