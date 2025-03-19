https://ria.ru/20250319/putin--2005981326.html
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима - РИА Новости, 19.03.2025
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима
Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:43:00+03:00
2025-03-19T14:43:00+03:00
2025-03-19T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме. "На федеральном и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима… Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима
Путин попросил следить, чтобы пострадавшим от киевского режима помогали вовремя