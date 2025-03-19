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Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 19.03.2025 (обновлено: 14:44 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/putin--2005981326.html
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима - РИА Новости, 19.03.2025
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима
Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:43:00+03:00
2025-03-19T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме. "На федеральном и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима… Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20250319/putin-2005976312.html
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин дал поручение по вопросу помощи пострадавшим от киевского режима

Путин попросил следить, чтобы пострадавшим от киевского режима помогали вовремя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил прокуроров строго следить, чтобы все пострадавшие от действий киевского режима получили помощь вовремя и в полном объеме.
"На федеральном и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима… Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин дал Генпрокуратуре поручения по возмещению ущерба окружающей среде
Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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