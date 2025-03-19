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Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова - РИА Новости, 19.03.2025
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15:57 19.03.2025 (обновлено: 16:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pugacheva-2005998316.html
Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова
Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова - РИА Новости, 19.03.2025
Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова
Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила РИА Новости, что певица не говорила ей, поедет ли она на похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова. РИА Новости, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила РИА Новости, что певица не говорила ей, поедет ли она на похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Ранее Филипп Киркоров, бывший муж Пугачевой, сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца. "Понятия не имею, она мне об этом не говорила", - сказал собеседница агентства. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
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россия, париж, бухарест, алла пугачева, бедрос киркоров, филипп киркоров
Россия, Париж, Бухарест, Алла Пугачева, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров
Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова

Представитель Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила РИА Новости, что певица не говорила ей, поедет ли она на похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова.
Ранее Филипп Киркоров, бывший муж Пугачевой, сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца.
«
"Понятия не имею, она мне об этом не говорила", - сказал собеседница агентства.
Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Умер Бедрос Киркоров
18 марта, 16:12
 
РоссияПарижБухарестАлла ПугачеваБедрос КиркоровФилипп Киркоров
 
 
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