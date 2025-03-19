https://ria.ru/20250319/pugacheva-2005998316.html

Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова

Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова - РИА Новости, 19.03.2025

Директор Пугачевой не знает, поедет ли певица на похороны Бедроса Киркорова

Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила РИА Новости, что певица не говорила ей, поедет ли она на похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:57:00+03:00

2025-03-19T15:57:00+03:00

2025-03-19T16:55:00+03:00

россия

париж

бухарест

алла пугачева

бедрос киркоров

филипп киркоров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/94/1552509467_0:72:3094:1812_1920x0_80_0_0_c2b6be4608ab9a393c43073e72b0991f.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила РИА Новости, что певица не говорила ей, поедет ли она на похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Ранее Филипп Киркоров, бывший муж Пугачевой, сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца. "Понятия не имею, она мне об этом не говорила", - сказал собеседница агентства. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).

https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005747686.html

россия

париж

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, париж, бухарест, алла пугачева, бедрос киркоров, филипп киркоров