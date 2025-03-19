https://ria.ru/20250319/protest-2006069795.html

МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством

МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством - РИА Новости, 19.03.2025

МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством

Российский МИД заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за блокирования российской дипмиссии в Кишиневе после сообщения о минировании, говорится... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:52:00+03:00

2025-03-19T20:52:00+03:00

2025-03-19T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский МИД заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за блокирования российской дипмиссии в Кишиневе после сообщения о минировании, говорится в публикации внешнеполитического ведомства. "В связи с указанным инцидентом послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе", — заявили дипломаты.Сегодня днем глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что в службу 112 позвонил неизвестный и заявил о минировании российского посольства. Здание оцепили, на место выехали полицейские. Позже стало известно, что сообщение оказалось ложным.В МИД отметили, что молдавская сторона нарушила международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку правоохранители не пустили на территорию дипмиссии российского посла, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город."Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало", — добавили в ведомстве.Там подчеркнули, что в конечном счете ситуация разрешилась и оцепление вокруг посольства сняли.

https://ria.ru/20250319/moldaviya-2005990369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва