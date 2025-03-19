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МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством - РИА Новости, 19.03.2025
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20:52 19.03.2025 (обновлено: 22:03 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/protest-2006069795.html
МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством
МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством - РИА Новости, 19.03.2025
МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством
Российский МИД заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за блокирования российской дипмиссии в Кишиневе после сообщения о минировании, говорится... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:52:00+03:00
2025-03-19T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский МИД заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за блокирования российской дипмиссии в Кишиневе после сообщения о минировании, говорится в публикации внешнеполитического ведомства. &quot;В связи с указанным инцидентом послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе&quot;, — заявили дипломаты.Сегодня днем глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что в службу 112 позвонил неизвестный и заявил о минировании российского посольства. Здание оцепили, на место выехали полицейские. Позже стало известно, что сообщение оказалось ложным.В МИД отметили, что молдавская сторона нарушила международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку правоохранители не пустили на территорию дипмиссии российского посла, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город."Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало", — добавили в ведомстве.Там подчеркнули, что в конечном счете ситуация разрешилась и оцепление вокруг посольства сняли.
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в мире, россия, молдавия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва
В мире, Россия, Молдавия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва
МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством

МИД РФ выразил протест послу Молдавии по инциденту с блокированием посольства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский МИД заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за блокирования российской дипмиссии в Кишиневе после сообщения о минировании, говорится в публикации внешнеполитического ведомства.
«

"В связи с указанным инцидентом послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе", — заявили дипломаты.

Сегодня днем глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что в службу 112 позвонил неизвестный и заявил о минировании российского посольства. Здание оцепили, на место выехали полицейские. Позже стало известно, что сообщение оказалось ложным.
В МИД отметили, что молдавская сторона нарушила международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку правоохранители не пустили на территорию дипмиссии российского посла, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город.
"Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало", — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в конечном счете ситуация разрешилась и оцепление вокруг посольства сняли.
Автомобили оперативных служб у здания посольства РФ в Кишиневе. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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