МИД России выразил протест послу Молдавии после инцидента с посольством
МИД РФ выразил протест послу Молдавии по инциденту с блокированием посольства
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российский МИД заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за блокирования российской дипмиссии в Кишиневе после сообщения о минировании, говорится в публикации внешнеполитического ведомства.
«
"В связи с указанным инцидентом послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе", — заявили дипломаты.
Сегодня днем глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что в службу 112 позвонил неизвестный и заявил о минировании российского посольства. Здание оцепили, на место выехали полицейские. Позже стало известно, что сообщение оказалось ложным.
В МИД отметили, что молдавская сторона нарушила международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку правоохранители не пустили на территорию дипмиссии российского посла, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город.
"Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало", — добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в конечном счете ситуация разрешилась и оцепление вокруг посольства сняли.