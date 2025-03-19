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В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа

В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа - РИА Новости, 19.03.2025

В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа

Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, осудили на 7 лет колонии... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:41:00+03:00

2025-03-19T15:41:00+03:00

2025-03-19T15:41:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, осудили на 7 лет колонии общего режима за покушение на убийство, сообщается на сайте Выксунского городского суда. Согласно материалам уголовного дела, 4 августа 2024 года женщина на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе из внезапно возникших неприязненных отношений дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Женщину поместили под домашний арест. В ходе судебного разбирательства потерпевшим были заявлены исковые требования о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей. "Приговором Выксунского городского суда Нижегородской области подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично - с подсудимой взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240504/arest-1943896224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, выкса, россия