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В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа - РИА Новости, 19.03.2025
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15:41 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/prigovor-2005995347.html
В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа
В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа - РИА Новости, 19.03.2025
В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа
Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, осудили на 7 лет колонии... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:41:00+03:00
2025-03-19T15:41:00+03:00
происшествия
нижегородская область
выкса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, осудили на 7 лет колонии общего режима за покушение на убийство, сообщается на сайте Выксунского городского суда. Согласно материалам уголовного дела, 4 августа 2024 года женщина на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе из внезапно возникших неприязненных отношений дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Женщину поместили под домашний арест. В ходе судебного разбирательства потерпевшим были заявлены исковые требования о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей. "Приговором Выксунского городского суда Нижегородской области подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично - с подсудимой взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
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происшествия, нижегородская область, выкса, россия
Происшествия, Нижегородская область, Выкса, Россия
В Нижегородской области осудили женщину, натравившую собаку на соседа

Жительницу Нижегородской области, натравившую собаку на соседа, осудили на 7 лет

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Fotolia / Corgarashu
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, натравившую свою собаку на соседа, который в результате попал в реанимацию с разодранной трахеей, осудили на 7 лет колонии общего режима за покушение на убийство, сообщается на сайте Выксунского городского суда.
Согласно материалам уголовного дела, 4 августа 2024 года женщина на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе из внезапно возникших неприязненных отношений дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Женщину поместили под домашний арест.
В ходе судебного разбирательства потерпевшим были заявлены исковые требования о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей.
«
"Приговором Выксунского городского суда Нижегородской области подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично - с подсудимой взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
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