https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html

В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа

В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа

Украина может не согласиться на приостановку ударов по объектам энергетики, о чем накануне договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:14:00+03:00

2025-03-19T12:14:00+03:00

2025-03-19T12:14:00+03:00

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министерство обороны сша

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина может не согласиться на приостановку ударов по объектам энергетики, о чем накануне договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Есть большая вероятность того, что Киев не будет соблюдать соглашение…" — предупредил он.Накануне в Кремле сообщили, что российский лидер по итогам разговора с американским коллегой дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине.Президенты провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе него лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250319/peregovory-2005912154.html

https://ria.ru/20250319/razgovor-2005898818.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, министерство обороны сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)