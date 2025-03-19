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В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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12:14 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/preduprezhdenie-2005932122.html
В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа
В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа
Украина может не согласиться на приостановку ударов по объектам энергетики, о чем накануне договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T12:14:00+03:00
2025-03-19T12:14:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
министерство обороны сша
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина может не согласиться на приостановку ударов по объектам энергетики, о чем накануне договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Есть большая вероятность того, что Киев не будет соблюдать соглашение…" — предупредил он.Накануне в Кремле сообщили, что российский лидер по итогам разговора с американским коллегой дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине.Президенты провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе него лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250319/peregovory-2005912154.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, министерство обороны сша, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В США сделали предупреждение об Украине после разговора Путина и Трампа

Брайен: Украина может не согласиться остановить удары по объектам энергетики

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украина может не согласиться на приостановку ударов по объектам энергетики, о чем накануне договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
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"Есть большая вероятность того, что Киев не будет соблюдать соглашение…" — предупредил он.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Никак иначе". В США указали на значение разговора Путина и Трампа
11:08
Накануне в Кремле сообщили, что российский лидер по итогам разговора с американским коллегой дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине.
Президенты провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе него лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМинистерство обороны СШАТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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