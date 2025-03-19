https://ria.ru/20250319/pozharnye-2005914802.html

В Комсомольске-на-Амуре пожарные пострадали при тушении гаража

В Комсомольске-на-Амуре пожарные пострадали при тушении гаража - РИА Новости, 19.03.2025

В Комсомольске-на-Амуре пожарные пострадали при тушении гаража

Ожоги получили шестеро пожарных при тушении гаража в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:24:00+03:00

2025-03-19T11:24:00+03:00

2025-03-19T11:24:00+03:00

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 19 мар - РИА Новости. Ожоги получили шестеро пожарных при тушении гаража в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. Возгорание в гараже на территории авто-кооператива "Комплектатор" по улице Вокзальной в Комсомольске-на-Амуре произошло утром в среду. "Во время тушения произошел хлопок паров бензина, в результате которого получили ожоги хозяин гаража, а также шестеро пожарных. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время возгорание ликвидировано, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250318/pozhar--2005712822.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край