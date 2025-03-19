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В Комсомольске-на-Амуре пожарные пострадали при тушении гаража
В Комсомольске-на-Амуре пожарные пострадали при тушении гаража - РИА Новости, 19.03.2025
В Комсомольске-на-Амуре пожарные пострадали при тушении гаража
Ожоги получили шестеро пожарных при тушении гаража в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:24:00+03:00
2025-03-19T11:24:00+03:00
2025-03-19T11:24:00+03:00
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 19 мар - РИА Новости. Ожоги получили шестеро пожарных при тушении гаража в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. Возгорание в гараже на территории авто-кооператива "Комплектатор" по улице Вокзальной в Комсомольске-на-Амуре произошло утром в среду. "Во время тушения произошел хлопок паров бензина, в результате которого получили ожоги хозяин гаража, а также шестеро пожарных. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время возгорание ликвидировано, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле надзорного ведомства.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре пожарные пострадали при тушении гаража
В Комсомольске-на-Амуре шестеро пожарных пострадали при тушении гаража