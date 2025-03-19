https://ria.ru/20250319/pozhar-2006081497.html

На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе

На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе - РИА Новости, 19.03.2025

На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе

Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:05:00+03:00

2025-03-19T23:05:00+03:00

2025-03-19T23:13:00+03:00

происшествия

краснодарский край

кавказский район

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона."Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.

https://ria.ru/20250319/kuban-2006003370.html

краснодарский край

кавказский район

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Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, кавказский район