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На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе - РИА Новости, 19.03.2025
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23:05 19.03.2025 (обновлено: 23:13 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pozhar-2006081497.html
На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе
На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе - РИА Новости, 19.03.2025
На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе
Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:05:00+03:00
2025-03-19T23:13:00+03:00
происшествия
краснодарский край
кавказский район
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона."Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
https://ria.ru/20250319/kuban-2006003370.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, кавказский район
Происшествия, Краснодарский край, Кавказский район
На Кубани увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе

На Кубани увеличили группировку для тушения пожара на нефтебазе до 406 человек

© СоцсетПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Соцсет
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группировку для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщили в оперштабе региона.
«
"Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В оперштабе отметили, что специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4250 квадратных метров, "тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара".
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли два пожарных поезда
Вчера, 16:15
 
ПроисшествияКраснодарский крайКавказский район
 
 
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