https://ria.ru/20250319/posolstvo-2006076399.html

Сообщение о минировании посольства России в Кишиневе оказалось ложным

Сообщение о минировании посольства России в Кишиневе оказалось ложным - РИА Новости, 19.03.2025

Сообщение о минировании посольства России в Кишиневе оказалось ложным

Сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе оказалось ложным, сообщает молдавский телеканал TV8. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:57:00+03:00

2025-03-19T21:57:00+03:00

2025-03-19T21:57:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе оказалось ложным, сообщает молдавский телеканал TV8. Ранее глава службы коммуникации и протокола генерального инспектората полиции Диана Фетко заявила, что в службу 112 поступил звонок от неизвестного человека, который сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона предполагаемого минирования была оцеплена, к месту выехали специализированные службы. В МИД РФ позднее сообщили, что выразили протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Как сообщили в министерстве, молдавская сторона нарушила свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку прибывшие к посольству правоохранители не пустили на территорию дипмиссии посла РФ, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город. "Позже выяснилось, что оповещение было ложным. По данному факту возбуждено уголовное дело, и сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личность человека, который ложно сообщил в полицию. За свой подвиг мужчине грозит до двух лет тюрьмы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Согласно местному законодательству, если сообщение будет ложным, то виновному грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20250319/protest-2006069795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, кишинев, молдавия