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Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении - РИА Новости, 19.03.2025
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10:14 19.03.2025 (обновлено: 11:31 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pokhischenie-2005895983.html
Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении
Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении - РИА Новости, 19.03.2025
Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении
Пропавшая 15-летняя девушка из красноярского Ачинска, возможно, сама записала видео о своем похищении, сообщило региональное следственное управление СК России. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:14:00+03:00
2025-03-19T11:31:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ачинск
россия
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя девушка из красноярского Ачинска, возможно, сама записала видео о своем похищении, сообщило региональное следственное управление СК России."Следователями СК установлено и осмотрено место на кладбище в городе Ачинске, где, предположительно, записывалось видеообращение несовершеннолетней. На месте обнаружены только следы обуви пропавшей. Установлен и допрошен водитель такси, который привез девушку на кладбище. С его слов, школьница села в машину такси одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки девушка не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна", — отметили в ведомстве.Следствие отрабатывает все версии исчезновения девушки, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление ее местонахождения и всех обстоятельств происшествия.Региональный СК сегодня сообщил, что 18 марта около 16:00 (12:00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает. В поисках участвуют около 200 человек.
https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ачинск, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ачинск, Россия
Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении

СК: пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияМесто на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
Место на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Место на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя девушка из красноярского Ачинска, возможно, сама записала видео о своем похищении, сообщило региональное следственное управление СК России.
"Следователями СК установлено и осмотрено место на кладбище в городе Ачинске, где, предположительно, записывалось видеообращение несовершеннолетней. На месте обнаружены только следы обуви пропавшей. Установлен и допрошен водитель такси, который привез девушку на кладбище. С его слов, школьница села в машину такси одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки девушка не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна", — отметили в ведомстве.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияСледы на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
Следы на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Следы на кладбище в городе Ачинске, где предположительно записывалось видеообращение несовершеннолетней
Следствие отрабатывает все версии исчезновения девушки, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление ее местонахождения и всех обстоятельств происшествия.
Региональный СК сегодня сообщил, что 18 марта около 16:00 (12:00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает. В поисках участвуют около 200 человек.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)АчинскРоссия
 
 
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