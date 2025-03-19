https://ria.ru/20250319/pokhischenie-2005895983.html

Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении

Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении - РИА Новости, 19.03.2025

Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении

Пропавшая 15-летняя девушка из красноярского Ачинска, возможно, сама записала видео о своем похищении, сообщило региональное следственное управление СК России. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:14:00+03:00

2025-03-19T10:14:00+03:00

2025-03-19T11:31:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ачинск

россия

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КРАСНОЯРСК, 19 мар – РИА Новости. Пропавшая 15-летняя девушка из красноярского Ачинска, возможно, сама записала видео о своем похищении, сообщило региональное следственное управление СК России."Следователями СК установлено и осмотрено место на кладбище в городе Ачинске, где, предположительно, записывалось видеообращение несовершеннолетней. На месте обнаружены только следы обуви пропавшей. Установлен и допрошен водитель такси, который привез девушку на кладбище. С его слов, школьница села в машину такси одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки девушка не разговаривала, при этом пользовалась наушниками и телефоном. Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна", — отметили в ведомстве.Следствие отрабатывает все версии исчезновения девушки, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление ее местонахождения и всех обстоятельств происшествия.Региональный СК сегодня сообщил, что 18 марта около 16:00 (12:00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В краевом главке МВД отмечали, что школьница ранее никогда из дома не уходила. По словам матери, конфликтов в семье не было, возможных причин ухода она не знает. В поисках участвуют около 200 человек.

https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ачинск, россия