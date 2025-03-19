https://ria.ru/20250319/pokhischenie-2005874696.html

В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку

В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку - РИА Новости, 19.03.2025

В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку

Пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей, сообщило следственное... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:06:00+03:00

2025-03-19T07:06:00+03:00

2025-03-19T10:38:00+03:00

происшествия

россия

ачинск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей, сообщило следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "В следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части второй статьи 126 УК "похищение заведомо несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве. По данным следствия, 18 марта, около 16:00 (12:00 мск), девушка ушла из дома, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия. Расследование находится под контролем руководства Главного следственного управления. Уточнятся, что разыскивается Васинеева Дарья Павловна, 2009 года рождения. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Одежда: белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и кроссовки.Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения девочки.

https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html

https://ria.ru/20250308/podrostok-2003858878.html

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ачинск

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)