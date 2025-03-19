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В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку - РИА Новости, 19.03.2025
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07:06 19.03.2025 (обновлено: 10:38 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pokhischenie-2005874696.html
В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку
В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку - РИА Новости, 19.03.2025
В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку
Пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей, сообщило следственное... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:06:00+03:00
2025-03-19T10:38:00+03:00
происшествия
россия
ачинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей, сообщило следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "В следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части второй статьи 126 УК "похищение заведомо несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве. По данным следствия, 18 марта, около 16:00 (12:00 мск), девушка ушла из дома, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия. Расследование находится под контролем руководства Главного следственного управления. Уточнятся, что разыскивается Васинеева Дарья Павловна, 2009 года рождения. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Одежда: белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и кроссовки.Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения девочки.
https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html
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россия
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происшествия, россия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ачинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае, предположительно, похитили 15-летнюю девушку

В Красноярском крае похитили 15-летнюю девушку и требуют выкуп в 500 тыс руб

© Кадр видео из соцсетейПропавшая жительница Ачинска
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пропавшая жительница Ачинска
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КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку из красноярского города Ачинск, предположительно, похитили, преступники требуют выкуп в 500 тысяч рублей, сообщило следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"В следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части второй статьи 126 УК "похищение заведомо несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.
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По данным следствия, 18 марта, около 16:00 (12:00 мск), девушка ушла из дома, а спустя два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения.
Сейчас правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия. Расследование находится под контролем руководства Главного следственного управления.
Уточнятся, что разыскивается Васинеева Дарья Павловна, 2009 года рождения. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Одежда: белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и кроссовки.
Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения девочки.
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ПроисшествияРоссияАчинскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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