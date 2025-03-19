https://ria.ru/20250319/podtoplenie-2005877103.html

В Челябинской области подтопило более 90 частных домов

В Челябинской области подтопило более 90 частных домов - РИА Новости, 19.03.2025

В Челябинской области подтопило более 90 частных домов

В городе Аше Челябинской области подтопило более 90 частных домов, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:01:00+03:00

2025-03-19T08:01:00+03:00

2025-03-19T11:06:00+03:00

происшествия

аша

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар — РИА Новости. В городе Аше Челябинской области подтопило более 90 частных домов, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. "Оказана помощь в эвакуации 275 гражданам, в том числе 68 детям. <…> Всего в настоящий момент в Аше остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков", — уточнили в ведомстве. По данным пресс-центра, в результате прохождения воды по старому руслу реки Сим подтопило новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимской, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советской. В гостинице "Аша" разместили десять взрослых жителей города, остальные находятся у родственников и знакомых. Также проведен подворовой обход с целью уточнения обстановки. Во вторник пресс-центр сообщал, что ранее в Аше подтопило 31 приусадебный участок и жилой дом по улицам Матросова, Набережной, Октябрьской, Заречной, эвакуировали 70 человек. Позже дома и участки освободились от воды.

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

https://ria.ru/20250318/teksler-2005687954.html

аша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, аша, челябинская область, россия