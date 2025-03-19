https://ria.ru/20250319/podtoplenie-2005877103.html
В Челябинской области подтопило более 90 частных домов
В Челябинской области подтопило более 90 частных домов - РИА Новости, 19.03.2025
В Челябинской области подтопило более 90 частных домов
В городе Аше Челябинской области подтопило более 90 частных домов, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:01:00+03:00
2025-03-19T08:01:00+03:00
2025-03-19T11:06:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар — РИА Новости. В городе Аше Челябинской области подтопило более 90 частных домов, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. "Оказана помощь в эвакуации 275 гражданам, в том числе 68 детям. <…> Всего в настоящий момент в Аше остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков", — уточнили в ведомстве. По данным пресс-центра, в результате прохождения воды по старому руслу реки Сим подтопило новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимской, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советской. В гостинице "Аша" разместили десять взрослых жителей города, остальные находятся у родственников и знакомых. Также проведен подворовой обход с целью уточнения обстановки. Во вторник пресс-центр сообщал, что ранее в Аше подтопило 31 приусадебный участок и жилой дом по улицам Матросова, Набережной, Октябрьской, Заречной, эвакуировали 70 человек. Позже дома и участки освободились от воды.
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, аша, челябинская область, россия
Происшествия, Аша, Челябинская область, Россия
В Челябинской области подтопило более 90 частных домов
В Челябинской области подтопило более 90 частных домов, эвакуированы 275 человек