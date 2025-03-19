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Движение "Stop Grave" в Одессе подтвердило смерть националиста Ганула - РИА Новости, 19.03.2025
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15:15 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/podpole-2005990153.html
Движение "Stop Grave" в Одессе подтвердило смерть националиста Ганула
Движение "Stop Grave" в Одессе подтвердило смерть националиста Ганула - РИА Новости, 19.03.2025
Движение "Stop Grave" в Одессе подтвердило смерть националиста Ганула
Группа пророссийского подполья в Одессе "Stop Grave" подтвердила факт смерти радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:15:00+03:00
2025-03-19T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группа пророссийского подполья в Одессе "Stop Grave" подтвердила факт смерти радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, фото с его похорон есть в распоряжении РИА Новости. Пророссийские подпольщики движения "Stop Grave" из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации. Ганул был застрелен в Одессе 14 марта. В тот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. В МВД Украины также заявили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250314/podozrevaemyj-2005110439.html
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в мире, одесса, украина, харьков, игорь клименко, геннадий труханов, вооруженные силы украины, правый сектор
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Игорь Клименко, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
Движение "Stop Grave" в Одессе подтвердило смерть националиста Ганула

Движение "Stop Grave" подтвердило смерть Ганула фотографиями с похорон

© Фото : РИА НовостиПохороны радикального украинского националиста Демьяна Ганула в Одессе
Похороны радикального украинского националиста Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : РИА Новости
Похороны радикального украинского националиста Демьяна Ганула в Одессе
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группа пророссийского подполья в Одессе "Stop Grave" подтвердила факт смерти радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, фото с его похорон есть в распоряжении РИА Новости.
Пророссийские подпольщики движения "Stop Grave" из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Подозреваемый в убийстве националиста Ганула дезертировал из ВСУ
14 марта, 19:54
Ганул был застрелен в Одессе 14 марта. В тот же день глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. В МВД Украины также заявили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности
16 марта, 06:21
После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Террористическая организация, запрещена в России
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского
16 марта, 01:54
 
В миреОдессаУкраинаХарьковИгорь КлименкоГеннадий ТрухановВооруженные силы УкраиныПравый сектор
 
 
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