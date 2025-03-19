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Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 19.03.2025 (обновлено: 11:25 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/podpole-2005901343.html
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье - РИА Новости, 19.03.2025
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по цеху сборки БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:24:00+03:00
2025-03-19T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
запорожье
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по цеху сборки БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В городе (Запорожье. — Прим. ред.) прилет в цех, где собирали БПЛА", — сообщил он.Лебедев рассказал, что ударом уничтожили оборудование и готовую продукцию.При этом он уточнил, что по Запорожью и окраинам нанесли целую серию ударов корректируемыми авиабомбами."В пригороде (Запорожья. — Прим. ред.) был один удар по пункту временной дислокации. В 22:35 (мск. — Прим. ред.) прилетело, и через десять минут поехали скорые, — сказал Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, работающим на армию противника, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250317/zaporozhe-2005587353.html
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Запорожье, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

Лебедев сообщил об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по цеху сборки БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В городе (Запорожье. — Прим. ред.) прилет в цех, где собирали БПЛА", — сообщил он.
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Лебедев рассказал, что ударом уничтожили оборудование и готовую продукцию.
При этом он уточнил, что по Запорожью и окраинам нанесли целую серию ударов корректируемыми авиабомбами.
"В пригороде (Запорожья. — Прим. ред.) был один удар по пункту временной дислокации. В 22:35 (мск. — Прим. ред.) прилетело, и через десять минут поехали скорые, — сказал Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, работающим на армию противника, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевЗапорожьеБезопасность
 
 
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