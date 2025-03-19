https://ria.ru/20250319/podpole-2005901343.html

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье - РИА Новости, 19.03.2025

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Запорожье

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по цеху сборки БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:24:00+03:00

2025-03-19T10:24:00+03:00

2025-03-19T11:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей лебедев

запорожье

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье нанесли удар по цеху сборки БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В городе (Запорожье. — Прим. ред.) прилет в цех, где собирали БПЛА", — сообщил он.Лебедев рассказал, что ударом уничтожили оборудование и готовую продукцию.При этом он уточнил, что по Запорожью и окраинам нанесли целую серию ударов корректируемыми авиабомбами."В пригороде (Запорожья. — Прим. ред.) был один удар по пункту временной дислокации. В 22:35 (мск. — Прим. ред.) прилетело, и через десять минут поехали скорые, — сказал Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, работающим на армию противника, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250317/zaporozhe-2005587353.html

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вооруженные силы украины, сергей лебедев, запорожье, безопасность