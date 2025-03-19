https://ria.ru/20250319/pochta-2005984501.html

Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании

Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании - РИА Новости, 19.03.2025

Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании

Почти 90% IT-инфраструктуры "Почты России" "дышит на ладан", а 55% транспорта компании находится "за сроками полезного использования", рассказал глава компании... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:51:00+03:00

2025-03-19T14:51:00+03:00

2025-03-19T14:51:00+03:00

экономика

россия

михаил волков

михаил мишустин

почта россии

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112714/35/1127143510_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_3bd5a8f5ac08fb9d09c70f07b04d441b.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 90% IT-инфраструктуры "Почты России" "дышит на ладан", а 55% транспорта компании находится "за сроками полезного использования", рассказал глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. "Изношенность фондов очень большая. Например, около 55% нашего транспорта уже за сроками полезного использования. Что касается IT-инфраструктуры - 89% фактически на ладан дышат. Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной Думы, вы сами прекрасно знаете", - сказал Волков. По его словам, низкий уровень заработных плат и крайняя изношенность инфраструктуры остаются ключевыми вызовами для компании на 2025 год. Он отметил, что в 2023 и 2024 годах были повышены зарплаты специалистов основного производства, однако "пока средний уровень заработных плат в два раза ниже, чем в среднем по стране". Волков напомнил, что сейчас проходит программа модернизации и ремонта сельских отделений и совместно с Минцифры прорабатывается продление этой программы до 2030 года. "Безусловно, все эти задачи требуют финансирования, и мы два года уже работаем над повышением нашей операционной и финансовой эффективности. На 36% увеличена производительность труда, более чем на 30% сокращены административно-управленческие расходы. Практически в шесть раз нам удается удерживать затраты ниже темпов инфляции. И уже в 2023 году это позволило выйти на операционную прибыль, также и в 2024 году. Ну, большой накопленный долг… Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает", - добавил глава "Почты России". В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что с 2021 года уставный капитал "Почты России" был увеличен на 16,5 миллиарда рублей в рамках программы ее модернизации. На эти средства было обновлено более 3 тысяч почтовых отделений в сельской местности, труднодоступных районах. Реализация программы модернизации стартовала в 2022 году.

https://ria.ru/20241203/fas-1987027095.html

https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил волков, михаил мишустин, почта россии, госдума рф