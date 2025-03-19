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Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании - РИА Новости, 19.03.2025
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14:51 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/pochta-2005984501.html
Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании
Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании - РИА Новости, 19.03.2025
Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании
Почти 90% IT-инфраструктуры "Почты России" "дышит на ладан", а 55% транспорта компании находится "за сроками полезного использования", рассказал глава компании... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:51:00+03:00
2025-03-19T14:51:00+03:00
экономика
россия
михаил волков
михаил мишустин
почта россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 90% IT-инфраструктуры "Почты России" "дышит на ладан", а 55% транспорта компании находится "за сроками полезного использования", рассказал глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. "Изношенность фондов очень большая. Например, около 55% нашего транспорта уже за сроками полезного использования. Что касается IT-инфраструктуры - 89% фактически на ладан дышат. Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной Думы, вы сами прекрасно знаете", - сказал Волков. По его словам, низкий уровень заработных плат и крайняя изношенность инфраструктуры остаются ключевыми вызовами для компании на 2025 год. Он отметил, что в 2023 и 2024 годах были повышены зарплаты специалистов основного производства, однако "пока средний уровень заработных плат в два раза ниже, чем в среднем по стране". Волков напомнил, что сейчас проходит программа модернизации и ремонта сельских отделений и совместно с Минцифры прорабатывается продление этой программы до 2030 года. "Безусловно, все эти задачи требуют финансирования, и мы два года уже работаем над повышением нашей операционной и финансовой эффективности. На 36% увеличена производительность труда, более чем на 30% сокращены административно-управленческие расходы. Практически в шесть раз нам удается удерживать затраты ниже темпов инфляции. И уже в 2023 году это позволило выйти на операционную прибыль, также и в 2024 году. Ну, большой накопленный долг… Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает", - добавил глава "Почты России". В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что с 2021 года уставный капитал "Почты России" был увеличен на 16,5 миллиарда рублей в рамках программы ее модернизации. На эти средства было обновлено более 3 тысяч почтовых отделений в сельской местности, труднодоступных районах. Реализация программы модернизации стартовала в 2022 году.
https://ria.ru/20241203/fas-1987027095.html
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экономика, россия, михаил волков, михаил мишустин, почта россии, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Волков, Михаил Мишустин, Почта России, Госдума РФ
Глава "Почты России" заявил о изношенности фондов компании

Глава "Почты России" Волков: 90% IT-инфраструктуры предприятия дышит на ладан

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Почты России"
Вывеска отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска отделения "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти 90% IT-инфраструктуры "Почты России" "дышит на ладан", а 55% транспорта компании находится "за сроками полезного использования", рассказал глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме.
«
"Изношенность фондов очень большая. Например, около 55% нашего транспорта уже за сроками полезного использования. Что касается IT-инфраструктуры - 89% фактически на ладан дышат. Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной Думы, вы сами прекрасно знаете", - сказал Волков.
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По его словам, низкий уровень заработных плат и крайняя изношенность инфраструктуры остаются ключевыми вызовами для компании на 2025 год. Он отметил, что в 2023 и 2024 годах были повышены зарплаты специалистов основного производства, однако "пока средний уровень заработных плат в два раза ниже, чем в среднем по стране".
Волков напомнил, что сейчас проходит программа модернизации и ремонта сельских отделений и совместно с Минцифры прорабатывается продление этой программы до 2030 года.
«
"Безусловно, все эти задачи требуют финансирования, и мы два года уже работаем над повышением нашей операционной и финансовой эффективности. На 36% увеличена производительность труда, более чем на 30% сокращены административно-управленческие расходы. Практически в шесть раз нам удается удерживать затраты ниже темпов инфляции. И уже в 2023 году это позволило выйти на операционную прибыль, также и в 2024 году. Ну, большой накопленный долг… Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает", - добавил глава "Почты России".
В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что с 2021 года уставный капитал "Почты России" был увеличен на 16,5 миллиарда рублей в рамках программы ее модернизации. На эти средства было обновлено более 3 тысяч почтовых отделений в сельской местности, труднодоступных районах. Реализация программы модернизации стартовала в 2022 году.
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