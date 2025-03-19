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Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников
Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников - РИА Новости, 19.03.2025
Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников
Перед отправкой на территорию Курской области мобилизованных в ВСУ из тюрем Украины уголовников обучали иностранные инструктора, в частности, тактическую... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:09:00+03:00
2025-03-19T23:09:00+03:00
2025-03-19T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перед отправкой на территорию Курской области мобилизованных в ВСУ из тюрем Украины уголовников обучали иностранные инструктора, в частности, тактическую медицину им преподавала англоязычная женщина, сообщил РИА Новости взятый в плен в Курской области Василий Рост. "Перед выездом на боевые действия видел женщину, англичанка или американка - не знаю, она преподавала (тактическую - ред.) медицину... В первую очередь ты должен сам себе помочь. То есть обеспечить себя. Аптечка принадлежит только тебе, и ты себя обеспечиваешь", - рассказал агентству военнопленный. Рост отбывал наказание за уголовное преступление в украинской тюрьме, был насильно мобилизован в ВСУ и взят в плен Вооруженными силами РФ на территории Курской области зимой 2025 года.
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курская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников
Пленный Рост: мобилизованных в ВСУ заключенных обучали иностранцы