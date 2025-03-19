https://ria.ru/20250319/plennyy-2006081615.html

Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников

Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников - РИА Новости, 19.03.2025

Пленный рассказал об обучении мобилизованных в ВСУ уголовников

Перед отправкой на территорию Курской области мобилизованных в ВСУ из тюрем Украины уголовников обучали иностранные инструктора, в частности, тактическую... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:09:00+03:00

2025-03-19T23:09:00+03:00

2025-03-19T23:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перед отправкой на территорию Курской области мобилизованных в ВСУ из тюрем Украины уголовников обучали иностранные инструктора, в частности, тактическую медицину им преподавала англоязычная женщина, сообщил РИА Новости взятый в плен в Курской области Василий Рост. "Перед выездом на боевые действия видел женщину, англичанка или американка - не знаю, она преподавала (тактическую - ред.) медицину... В первую очередь ты должен сам себе помочь. То есть обеспечить себя. Аптечка принадлежит только тебе, и ты себя обеспечиваешь", - рассказал агентству военнопленный. Рост отбывал наказание за уголовное преступление в украинской тюрьме, был насильно мобилизован в ВСУ и взят в плен Вооруженными силами РФ на территории Курской области зимой 2025 года.

https://ria.ru/20250318/plennyy-2005845480.html

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курская область, украина, россия, вооруженные силы украины