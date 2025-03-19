https://ria.ru/20250319/plennyy-2005725303.html

Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России

Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России - РИА Новости, 19.03.2025

Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России

Бойца ВСУ, который решил сбежать из украинской армии, укрыли у себя мирные жители, которые ждали прихода российских войск, сообщил РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:00:00+03:00

2025-03-19T07:00:00+03:00

2025-03-19T12:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

пленные

военнопленные

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бойца ВСУ, который решил сбежать из украинской армии, укрыли у себя мирные жители, которые ждали прихода российских войск, сообщил РИА Новости военнопленный Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне ВСУ."Когда нас привезли в Дачное, то сказали, что там нет мирных. Но они были. Я помогал чем мог: едой, водой, газом. Когда принял решение бежать из ВСУ, переоделся в гражданского. Боялся, что примут за военного и убьют свои же. Местные помогли. Говорили, что все, что рассказывают о русских, — неправда, к пленным они относятся хорошо. Так я решил сдаться, — рассказывает Чумарный. — На протяжении десяти дней вместе с мирными прятался в подвале, Высунуться не могли, поскольку со стороны Украины летели кассетные снаряды, прилетали FPV-дроны".Чумарный дождался прихода российских бойцов. Когда в деревне началась зачистка, Сергей не оказывал сопротивления и добровольно сдался, сразу объяснив, что он не гражданский: "Меня никто и пальцем не тронул. Первым делом, как только они завели меня в укрытие, предложили еду и сигареты. Никто не оскорблял. Здесь ко мне относятся лучше, чем свои же".На фронт житель Киева Чумарный попал из тюрьмы: он отбывал срок по статье о краже в Сумах. В конце 2024-го туда прибыл представитель 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, заверив, что у заключенных "появился шанс исправиться". После непродолжительной подготовки в Харьковской области Чумарного отправили в Дачное ДНР."Задача — добраться до электростанции, это за селом. Бойцы 33-й бригады ВСУ, которые на тот момент там были, сказали, что кругом позиции русских. То есть нас просто решили утилизовать. Запугивали: если не пойдем, то или бросят, или начнут нас же бомбить. Шестеро решились выйти на штурм, но испугались и побежали обратно в свой подвал, после чего туда прилетел сброс. Так командование дало нам понять, что не шутит, — вспоминает боевик. — В конце января у нас по плану была эвакуация. Я не захотел идти со своими, понимал, что за трусость нас ждет наказание. Потому остался".Минобороны России 14 февраля сообщало о том, что подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе.

https://ria.ru/20250318/plennyy-2005519024.html

https://ria.ru/20250227/plennye-2001537649.html

украина

киев

харьковская область

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Сергей Чумарный рассказывает, какую задачу выполнял на позициях Сергей Чумарный рассказывает, какую задачу выполнял на позициях. 2025-03-19T07:00 true PT3M15S

Сергей Чумарный рассказывает, как его спасли мирные жители Сергей Чумарный рассказывает, как его спасли мирные жители. 2025-03-19T07:00 true PT3M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пленные, военнопленные