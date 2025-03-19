https://ria.ru/20250319/plennyy-2005725303.html
Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России
Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России - РИА Новости, 19.03.2025
Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России
Бойца ВСУ, который решил сбежать из украинской армии, укрыли у себя мирные жители, которые ждали прихода российских войск, сообщил РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:00:00+03:00
2025-03-19T07:00:00+03:00
2025-03-19T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
пленные
военнопленные
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бойца ВСУ, который решил сбежать из украинской армии, укрыли у себя мирные жители, которые ждали прихода российских войск, сообщил РИА Новости военнопленный Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне ВСУ."Когда нас привезли в Дачное, то сказали, что там нет мирных. Но они были. Я помогал чем мог: едой, водой, газом. Когда принял решение бежать из ВСУ, переоделся в гражданского. Боялся, что примут за военного и убьют свои же. Местные помогли. Говорили, что все, что рассказывают о русских, — неправда, к пленным они относятся хорошо. Так я решил сдаться, — рассказывает Чумарный. — На протяжении десяти дней вместе с мирными прятался в подвале, Высунуться не могли, поскольку со стороны Украины летели кассетные снаряды, прилетали FPV-дроны".Чумарный дождался прихода российских бойцов. Когда в деревне началась зачистка, Сергей не оказывал сопротивления и добровольно сдался, сразу объяснив, что он не гражданский: "Меня никто и пальцем не тронул. Первым делом, как только они завели меня в укрытие, предложили еду и сигареты. Никто не оскорблял. Здесь ко мне относятся лучше, чем свои же".На фронт житель Киева Чумарный попал из тюрьмы: он отбывал срок по статье о краже в Сумах. В конце 2024-го туда прибыл представитель 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, заверив, что у заключенных "появился шанс исправиться". После непродолжительной подготовки в Харьковской области Чумарного отправили в Дачное ДНР."Задача — добраться до электростанции, это за селом. Бойцы 33-й бригады ВСУ, которые на тот момент там были, сказали, что кругом позиции русских. То есть нас просто решили утилизовать. Запугивали: если не пойдем, то или бросят, или начнут нас же бомбить. Шестеро решились выйти на штурм, но испугались и побежали обратно в свой подвал, после чего туда прилетел сброс. Так командование дало нам понять, что не шутит, — вспоминает боевик. — В конце января у нас по плану была эвакуация. Я не захотел идти со своими, понимал, что за трусость нас ждет наказание. Потому остался".Минобороны России 14 февраля сообщало о том, что подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дачное в Донбассе.
https://ria.ru/20250318/plennyy-2005519024.html
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украина
киев
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Сергей Чумарный рассказывает, какую задачу выполнял на позициях
Сергей Чумарный рассказывает, какую задачу выполнял на позициях.
2025-03-19T07:00
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Сергей Чумарный рассказывает, как его спасли мирные жители
Сергей Чумарный рассказывает, как его спасли мирные жители.
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РИА Новости
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украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пленные, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), пленные, военнопленные
Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России
Военнопленный Чумарный: переоделся в гражданского, чтобы скрыться от ВСУ