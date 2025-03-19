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Украинский военный рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/plennyj-2005899029.html
Украинский военный рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен
Украинский военный рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен - РИА Новости, 19.03.2025
Украинский военный рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен
Украинский военнослужащий Юрий Конограй, сдавшийся в плен в приграничном районе Курской области, рассказал, что сделать это его надоумил преподаватель по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T10:18:00+03:00
2025-03-19T10:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий Юрий Конограй, сдавшийся в плен в приграничном районе Курской области, рассказал, что сделать это его надоумил преподаватель по тактической медицине. "После медкомиссии нас сразу отвезли в областной военкомат. Мы где-то с утра до вечера протормошились. А потом нас отвезли вечером уже в Гвардейское, там, где я именно проходил обучение. По тактической медицине был учитель. И он нам объяснил просто, говорит, пацаны, если попадетесь, лучше сдайтесь сразу, нормально в плен. Говорит, не все русские плохие пацаны", - сказал Конограй. Он признался, что именно поэтому при приближении российских войск сразу заявил сослуживцам, что не будет "ни стрелять, ни идти, ничего", а сразу сдастся. По словам пленного, полгода назад его уже пытались мобилизовать, но тогда ему удалось за 2,5 тысячи долларов договориться, чтобы не попасть на фронт. Позднее ему повезло меньше – поймали в другом районе и отвезли в другой военкомат, после чего отправили на формальную медкомиссию и формальную боевую подготовку, а затем - в Курскую область. Конограй также рассказал, что отношения со старшими на позиции у него не складывались, потому что те "вели себя похабно, потому что пьяные были". Сбежать же оттуда он не мог из-за риска быть пойманным и отправленным в батальон "Скала", который используется, чтобы посылать "кучу людей на убой".
https://ria.ru/20250319/spetsoperatsiya-2005867698.html
https://ria.ru/20250120/plennyy-1994545138.html
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курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина
Украинский военный рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен

Военный ВСУ Конограй рассказал, что преподаватель посоветовал ему сдаться в плен

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий Юрий Конограй, сдавшийся в плен в приграничном районе Курской области, рассказал, что сделать это его надоумил преподаватель по тактической медицине.
"После медкомиссии нас сразу отвезли в областной военкомат. Мы где-то с утра до вечера протормошились. А потом нас отвезли вечером уже в Гвардейское, там, где я именно проходил обучение. По тактической медицине был учитель. И он нам объяснил просто, говорит, пацаны, если попадетесь, лучше сдайтесь сразу, нормально в плен. Говорит, не все русские плохие пацаны", - сказал Конограй.
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Он признался, что именно поэтому при приближении российских войск сразу заявил сослуживцам, что не будет "ни стрелять, ни идти, ничего", а сразу сдастся.
По словам пленного, полгода назад его уже пытались мобилизовать, но тогда ему удалось за 2,5 тысячи долларов договориться, чтобы не попасть на фронт. Позднее ему повезло меньше – поймали в другом районе и отвезли в другой военкомат, после чего отправили на формальную медкомиссию и формальную боевую подготовку, а затем - в Курскую область.
Конограй также рассказал, что отношения со старшими на позиции у него не складывались, потому что те "вели себя похабно, потому что пьяные были". Сбежать же оттуда он не мог из-за риска быть пойманным и отправленным в батальон "Скала", который используется, чтобы посылать "кучу людей на убой".
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