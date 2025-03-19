https://ria.ru/20250319/pivo-2005864809.html

Почти половина россиян не употребляют пиво, показал опрос

Почти половина россиян не употребляют пиво, показал опрос - РИА Новости, 19.03.2025

Почти половина россиян не употребляют пиво, показал опрос

Почти половина (44%) россиян заявили, что вообще не употребляют пиво, 39% респондентов пьют только алкогольное пиво, следует из результатов опроса ВЦИОМ,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:16:00+03:00

2025-03-19T04:16:00+03:00

2025-03-19T04:16:00+03:00

общество

высшая школа экономики (вшэ)

вциом

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти половина (44%) россиян заявили, что вообще не употребляют пиво, 39% респондентов пьют только алкогольное пиво, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Почти каждый второй россиянин (44%) не употребляет пиво, 39% опрошенных граждан пьют только алкогольное пиво, 5% - только безалкогольное, 12% ответили, что пьют и алкогольное, и безалкогольное. При этом 5% респондентов рассказали, что пьют алкогольное пиво несколько раз в неделю и чаще, 8% - один раз в неделю, 11% - два-три раза в месяц, еще 9% - раз в месяц. По словам 15% россиян, за последний год они стали чаще пить безалкогольное пиво, 7% начали чаще употреблять алкогольное, а 44% опрошенных стали делать это реже. "Категория безалкогольного пива активно развивается, становится все более актуальной среди потребителей… Исследование подтверждает, что потребители воспринимают эту категорию как самостоятельный сегмент рынка", - сказала директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Сутырина, комментируя результаты опроса. Она отметила, что на фоне роста популярности безалкогольного пива потребление алкогольного сокращается. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 21-23 февраля среди 2540 россиян старше 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн.

https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html

https://ria.ru/20240920/pivo-1973744279.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, высшая школа экономики (вшэ), вциом