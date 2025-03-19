https://ria.ru/20250319/pistorius-2005938709.html

Глава минобороны ФРГ назвал требования России по Украине неприемлемыми

Глава минобороны ФРГ назвал требования России по Украине неприемлемыми - РИА Новости, 19.03.2025

Глава минобороны ФРГ назвал требования России по Украине неприемлемыми

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:59:00+03:00

2025-03-19T12:59:00+03:00

2025-03-19T12:59:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

борис писториус

владимир путин

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. "Это неприемлемо. Прекращение огня - это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия", - заявил Писториус в эфире телеканала ZDF. По мнению немецкого министра, Россия хочет предотвратить иностранную поддержку Украины и помешать её возможности "защищаться в случае нового нападения во время перемирия". Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта. Ранее немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе, сообщил о росте общего объема продаж в 2024 финансовом году на 36% до 9,751 миллиарда евро. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250318/zakharova-2005809271.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005680519.html

https://ria.ru/20250316/merts-2005355030.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, борис писториус, владимир путин, дональд трамп, нато, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)