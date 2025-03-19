Глава минобороны ФРГ назвал требования России по Украине неприемлемыми
Глава Минобороны ФРГ Писториус назвал требования России по Украине неприемлемыми
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус назвал неприемлемыми условия Москвы для урегулирования украинского конфликта.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.
"Это неприемлемо. Прекращение огня - это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия", - заявил Писториус в эфире телеканала ZDF.
По мнению немецкого министра, Россия хочет предотвратить иностранную поддержку Украины и помешать её возможности "защищаться в случае нового нападения во время перемирия".
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта.
Ранее немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе, сообщил о росте общего объема продаж в 2024 финансовом году на 36% до 9,751 миллиарда евро. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Мерц рассказал про планы на посту канцлера Германии
16 марта, 18:23