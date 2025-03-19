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Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005966524.html
Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине
Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине
Президент России Владимир Путин детально довел до сведения главы США Дональда Трампа все нюансы возможного прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:10:00+03:00
2025-03-19T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
вооруженные силы украины
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
сша
украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин детально довел до сведения главы США Дональда Трампа все нюансы возможного прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те вопросы в контексте возможного прекращения огня, те нюансы, о которых упоминал президент (России Владимир - ред.) Путин в ходе недавней пресс-конференции с президентом Беларуси (Александром - ред.) Лукашенко. Мы весьма детально довели эти все нюансы до сведения американцев. Но опять же, все эти темы, они достаточно чувствительны, они подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений ", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о ряде моментов, обозначенных российской стороной в ходе разговора Путина и Трампа, об обеспечении контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации и перевооружения ВСУ. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250319/bajden-2005965916.html
сша
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, сша, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Украина, Россия, В мире
Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине

Песков: Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин детально довел до сведения главы США Дональда Трампа все нюансы возможного прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те вопросы в контексте возможного прекращения огня, те нюансы, о которых упоминал президент (России Владимир - ред.) Путин в ходе недавней пресс-конференции с президентом Беларуси (Александром - ред.) Лукашенко. Мы весьма детально довели эти все нюансы до сведения американцев. Но опять же, все эти темы, они достаточно чувствительны, они подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений ", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о ряде моментов, обозначенных российской стороной в ходе разговора Путина и Трампа, об обеспечении контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации и перевооружения ВСУ.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Кремле рассказали о контактах России и США при Байдене
14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Вооруженные силы УкраиныДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАУкраинаРоссияВ мире
 
 
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