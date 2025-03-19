https://ria.ru/20250319/peskov-2005966524.html

Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине

Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.03.2025

Путин довел до Трампа все нюансы возможного прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин детально довел до сведения главы США Дональда Трампа все нюансы возможного прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:10:00+03:00

2025-03-19T14:10:00+03:00

2025-03-19T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

дональд трамп

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин детально довел до сведения главы США Дональда Трампа все нюансы возможного прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Имели возможность детально довести до сведения американской стороны те вопросы в контексте возможного прекращения огня, те нюансы, о которых упоминал президент (России Владимир - ред.) Путин в ходе недавней пресс-конференции с президентом Беларуси (Александром - ред.) Лукашенко. Мы весьма детально довели эти все нюансы до сведения американцев. Но опять же, все эти темы, они достаточно чувствительны, они подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений ", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о ряде моментов, обозначенных российской стороной в ходе разговора Путина и Трампа, об обеспечении контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации и перевооружения ВСУ. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/bajden-2005965916.html

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