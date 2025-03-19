https://ria.ru/20250319/peskov-2005962677.html
Песков: Путин подчеркивал, что отношения нужно строить на основе уважения
Песков: Путин подчеркивал, что отношения нужно строить на основе уважения - РИА Новости, 19.03.2025
Песков: Путин подчеркивал, что отношения нужно строить на основе уважения
Президент РФ Владимир Путин всегда говорил о необходимости выстраивать отношения между странами на основе уважения и взаимной выгоды, заявил его пресс-секретарь РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:59:00+03:00
2025-03-19T13:59:00+03:00
2025-03-19T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда говорил о необходимости выстраивать отношения между странами на основе уважения и взаимной выгоды, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Что касается нового мирового порядка, президент Путин всегда говорил о необходимости выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимной выгоде. Вот то, что и сейчас происходит", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250319/putin-2005962442.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков: Путин подчеркивал, что отношения нужно строить на основе уважения
Песков: Путин всегда подчеркивал, что отношения нужно строить на основе уважения